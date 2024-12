Aulas incluem mentoria e capacitação para empreendedores - Divulgação

Publicado 13/12/2024 08:26

Rio - O projeto Empreenda.Rio está com inscrições abertas para um curso gratuito de empreendedorismo no Rio de Janeiro. As aulas serão ministradas entre os dias 16 e 20 de dezembro, na Praça da República, no Centro, com turmas nos turnos da manhã e da tarde. Os interessados podem se candidatar pela internet

A ação busca capacitar empreendedores iniciantes e aqueles que já possuem um negócio, oferecendo ferramentas para começar 2025 com renda garantida. As vagas são limitadas, com 50 alunos por turma, e todo o material didático será fornecido gratuitamente.

O curso inclui aulas presenciais focadas na criação de planos de negócios, estratégias de marketing e gestão financeira. Além disso, os participantes terão acesso a uma mentoria de 90 dias, onde poderão receber orientações personalizadas e acompanhar o progresso de seus negócios com o apoio da equipe do Instituto Besouro.



O projeto utiliza a metodologia By Necessity, desenvolvida pela Agência Besouro, que ajuda os empreendedores a tirar seus negócios do papel com zero ou baixo custo em 10 etapas simples. A partir da análise do seu contexto, o aluno passa pela construção do conceito de seu produto/serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa, entre outros conteúdos. O plano de ação, ao final, detalha, de forma simples e didática, o necessário para geração de renda imediata.

A ação é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e a Besouro Agência de Fomento Social.