As inscrições para os cursos das Navezinhas Cariocas devem ser feitas pela internet - Alice Calixto/SMCT

Publicado 11/12/2024 11:32

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT) está com inscrições abertas para 2 mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas de tecnologia e empreendedorismo nas 25 Navezinhas Cariocas. Entre os cursos e oficinas oferecidas estão Introdução ao Excel, Informática Básica, Introdução ao ChatGPT, Fotografia, Robótica, Desenvolvimento de games, Microsoft Word, Montagem de PC, Produção de Vídeos para Redes Sociais, Criação de Currículo, dentre outros.As Navezinhas Cariocas funcionam de segunda a sexta, das 9h às 17h e contam com notebooks, equipamentos de audiovisual, livre acesso à internet e equipe de apoio ao público. Desde a inauguração da primeira unidade, em março deste ano, as Navezinhas já emitiram 4.454 certificados para alunos aprovados nos cursos. As unidades promovem a qualificação de jovens e adultos em tecnologias da informação para integração com o mercado de trabalho. Através dos cursos os participantes conseguem acessar e aprender a utilizar as ferramentas de mídias digitais.As Navezinhas são implantadas em regiões periféricas da cidade, em territórios com índices de vulnerabilidade social, com foco na realização de estratégias formativas em novas tecnologias. Os espaços surgem como uma iniciativa inovadora com o objetivo de promover gratuitamente a democratização do conhecimento, a inserção no mercado de trabalho, explorando os potenciais do segmento de novas tecnologias.Para ter acesso ao cronograma das atividades e se inscrever nos cursos e oficinas, os interessados devem acessar o site https://www.navedoconhecimento.rio/ Confira as nossas unidades:- Bonsucesso: Rua Saint Hilaire, 60.- Carobinha: Rua Sessenta e Sete, quadra 86, Lo7te 9 – Nossa Senhora das Graças.- Cordovil: Rua Bulhões Marcial, 11.- Dendê: Rua Tupinambá, 11.- Encantado: Rua Ramiro Magalhães, 521.- Magarça: Estrada do Magarça, 4731 – Guaratiba.- Navezinha Carioca Beth Carvalho: Palácio do Samba (Quadra da Mangueira), Rua Visconde de Niterói, 1072.- Maré: Rua Teixeira Ribeiro, 904.- Paciência: Rua Majurí, 135.- Pedra de Guaratiba: Rua Belchior da Fonseca, 1025.- Morro dos Prazeres: Rua Gomes Lopes, 12 – Santa Teresa.- Rio das Pedras: Rua Espada de São Jorge, 405.- Rocinha: Rua 3, número 14.- Rocinha Rua 1: Rua Um, 259 – Estrada da Gávea.