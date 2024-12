Interessados em cadastrar o currículo no Trabalha Rio devem levar CPF, CTPS e carteira de identidade - SMTE/Divulgação

Publicado 10/12/2024 11:21

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), estará nesta quarta-feira, 11, de 10h às 15h, no Largo da Carioca, no Centro. Na sexta-feira, 13, o Trabalha Rio se une ao Procon Carioca para atendimento à a população na Rua Henrique Martins, em Realengo, de 10h às 14h.“Com o Trabalha Rio, já fizemos mais de 24 mil atendimentos em 2023 e 2024. E já estamos encaminhando trabalhadores e trabalhadoras em busca de uma oportunidade para empresas que são nossas parceiras”, explica o secretário de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes.Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet, no link https://bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTERJ Pessoas sem acesso à rede também podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: