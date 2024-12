Rio de Janeiro tem diversas oportunidades nesta semana - Reprodução

Publicado 09/12/2024 18:51

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 7 mil oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos 2.900 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab



O governo do Estado está divulgando, esta semana, 1.432 oportunidades de emprego formal nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, através da equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



Na Região Metropolitana, estão concentradas 80,1% das vagas: são 1.147 chances de trabalho, entre as quais 21 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar administração, carpinteiro, entre outras, com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824). Na mesma região existem, ainda, boas opções para ampla concorrência, tais como 75 vagas para atendente de lojas, 54 para operador de vendas , 20 para padeiro e 25 para operador de caixa. Há também vagas para mecânico empilhadeiro e motorista de ônibus urbano, localizadas no Centro do Rio e em São Cristóvão, que exigem o Ensino fundamental completo e experiência. O salário pode chegar a R$ 4.236.



Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 11 oportunidades com salário médio de R$ 2.824 e exigência do Ensino Médio completo. Para quem tem experiência como eletricista de instalações, existe uma oportunidades para Valença, com salários que chegam a R$ 2.824. Existem, ainda, boas chances para salgadeiro e auxiliar de linha de produção.



Já na Região Serrana, a captação de vagas reuniu 274 posições em Teresópolis, entre as quais as de açougueiro, mecânico de motor a diesel, motorista carreteiro, atendente de lanchonete, açougueiro, entre outras. A remuneração mais alta é de R$ 3.636, e é necessário ter experiência anterior.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de serviços (48%) e comércio (52%). A maioria dos empregadores pedem o Ensino Médio completo (47,8%) e oferecem até dois salários mínimos (61,9%).



A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho .

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anuncia nesta segunda-feira (9) 2.462 novas vagas de emprego. Destas, 656 oportunidades são para pessoas com deficiência.

Em destaque, 20 oportunidades para atendentes em restaurantes no Aeroporto Santos Dumont, sem necessidade de experiência prévia. Para se candidatar, basta estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio.

Nesta semana, também há vagas para atendente de padeiro (10), churrasqueiro (10), atendente de farmácia (50, sem necessidade de experiência), repositor de mercadorias (50), auxiliar de serviços gerais (20) e atendente de lanchonete (30, também sem requisito de experiência prévia). As duas últimas são destinadas a PCDs.

Também há oportunidades para alunos das graduações em Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Gastronomia, Publicidade e Propaganda, Engenharia, Farmácia, Psicologia, Direito, Tecnologia da Informação e Turismo e dos cursos técnicos em Informática e Eletrônica, em diversas regiões da cidade.

Gerando Vidas

A Comunidade Gerando Vidas fará, nesta terça-feira (10), um feirão de empregos com 389 vagas. Todas as vagas são efetivas, e ocorrerão ainda em 2024.

Há oportunidades para Auxiliar de Serviços Gerais, Atendente de Balcão, Operador de Caixa, Separador de Mercadorias, Estoquista, Auxiliar de Cozinha, Operador de Loja, Auxiliar de Carga e Descarga e outros.

O feirão ocorrerá na Quadra da Escola de Samba Arranco do Engenho de Dentro, localizada ne Rua Adolfo Bergamini, 196. O atendimento acontece a partir das 10h e por ordem de chegada.

Mais detalhes podem ser consultados na página Gerando Vidas

Modec

O Programa Operador de Produção Trainee Offshore da Modec oferece vagas para recém-formados (entre 2022 e 2024) ou estudantes no último semestre dos cursos de Engenharia de Automação & Controle, Óleo & Gás, Elétrica, Energia, Mecânica, Produção e Química.

As inscrições vão até está sexta-feira (13). Não é necessário ter experiência profissional anterior.

Entre os pré-requisitos estão: Formatura entre 2022 e 2024 nas engenharias de Automação & Controle, Óleo & Gás, Elétrica, Energia, Mecânica, Produção, Química; Inglês avançado a fluente; Nacionalidade brasileira e Disponibilidade para trabalhar em regime offshore com embarques de 14x14 após a fase de desenvolvimento do programa.

As inscrições podem ser feitas pela página de carreiras da companhia

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.386 oportunidades de estágio, sendo 616 para o ensino superior.

Em Barra Mansa, são 59 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (44) e Arquitetura e Urbanismo (5) e Construção Civil (1) e Contabilidade (3) e Elétrica-Eletrônica (3) e Farmácia (1) e Marketing (1) e Secretariado (1).

Em Campos, há 12 vagas em Administração (7) e Direito (4) e Marketing (1).

Em Duque de Caxias, são 10 oportunidades em Administração (2) e Construção Civil (1) e Contabilidade (3) e Direito (1) e Enfermagem (1) e Engenharia de Produção (1) e Informática (1).

Em Macaé, são 13 vagas em Administração (8) e Direito (1) e Engenharia de Produção (1) e Esportes (1) e Pedagogia (1) e Produção Mecânica (1).

Em Niterói, há 41 vagas nas áreas de Administração (18) e Contabilidade (2) e Design (1) e Direito (3) e Elétrica-Eletrônica (2) e Farmácia (1) e Informática (2) e Letras (1) e Marketing (2) e Meio Ambiente (5) e Produção Mecânica (4).

Em Nova Friburgo, são 6 oportunidades em Administração (2) e Enfermagem (1) e Informática (1) e Marketing (2).

Em Nova Iguaçu, há 3 vagas nos setores de Administração (1) e Contabilidade (1) e Enfermagem (1).

Em Petrópolis, são 21 oportunidades em Administração (12) e Arquitetura e Urbanismo (1) e Comunicação (2) e Construção Civil (2) e Direito (1) e Engenharia de Produção (1) e Informática (1) e Psicologia (1).

Em Resende, são 12 vagas nas áreas de Administração (2) e Comunicação (3) e Direito (2) e Engenharia de Produção (4) e Meio Ambiente (1).

No Rio de Janeiro, há 436 oportunidades em Administração (199) e Arquitetura e Urbanismo (3) e Arquivologia (1) e Biblioteconomia (3) e Comércio Exterior (1) e Comunicação (12) e Construção Civil (19) e Contabilidade (35) e Design (4) e Direito (59) e Economia (2) e Elétrica-Eletrônica (4) e Enfermagem (2) e Engenharia Ambiental (1) e Engenharia de Produção (9) e Esportes (2) e Fisioterapia (3) e Fonoaudiologia (2) e Gastronomia (4) e Geomática (1) e Informática (19) e Letras (8) e Marketing (10) e Meio Ambiente (1) e Moda (1) e Nutrição (6) e Pedagogia (7) e Produção Mecânica (3) e Psicologia (9) e Química (1) e Social (1) e Telecomunicações (1) e Transportes (1) e Turismo/Lazer (2).

Em Teresópolis, há uma vaga em Administração. Já em Três Rios, são duas vagas nas áreas de Administração (1) e Construção Civil (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 770 vagas.

Em Barra Mansa, são 10 oportunidades para Aprendiz, 10 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e duas para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Campos, são sete vagas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, uma para Técnico em Enfermagem e uma para Técnico em Química.

Em Duque de Caxias, são 22 oportunidades para Aprendiz, 14 para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Macaé, são 40 vagas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Niterói, são 46 oportunidades para Aprendiz, 32 para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Segurança.

Em Nova Friburgo, são cinco vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, são 16 vagas para Aprendiz e três para Ensino Médio.

Em Petrópolis, são 25 oportunidades para Aprendiz e nove para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, são 339 vagas para Aprendiz, 67 para Ensino Médio, 21 para Técnico em Administração, sete para Técnico em Elétrica-Eletrônica, três para Técnico em Enfermagem, quatro para Técnico em Indústria, 16 para Técnico em Informática, cinco para Técnico em Mecânica, três para Técnico em Meio Ambiente, uma para Técnico em Odontologia e uma para Técnico em Segurança.

Em Três Rios, são duas oportunidades para Aprendiz e três para Ensino Médio.

Em Teresópolis, são duas oportunidades para Aprendiz.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 725 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (96), ciências contábeis (36) e economia (4). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 83 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 53 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 122 vagas. Sendo técnico em administração (39) e técnico em eletrônica (10). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 20 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (13) e superior (6).



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Engie, TAG e Jirau Energia

A Engie, TAG e Jirau Energia oferecem 13 vagas para estágio no Rio no Programa de Estágio 2025.

"Buscamos estagiários que estejam totalmente conectados ao nosso propósito de liderar a transição energética e que estejam dispostos a vivenciar uma experiência cheia de aprendizado e colaboração, pautadas pela ética e transparência", ressalta a gerente de Pessoas e Cultura da Jirau Energia, Priscilla Kretzmann.

As inscrições, que estarão abertas até 1º de janeiro, podem ser feitas pelo site https://99jobs.com/engie/jobs/414786