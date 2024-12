Curso abordará o uso da inteligência artificial para alavancar as vendas - Freepik

Publicado 09/12/2024 13:05

Com o mercado cada vez mais acirrado, ser inovador e orientado por dados já não é apenas um diferencial, mas uma exigência para entender os públicos e conquistar clientes. No entanto, muitos profissionais ainda têm dúvidas sobre como aplicar a inteligência artificial de forma estratégica e abrangente. A RD Station, empresa de tecnologia para marketing digital, realiza o “Transforme-se com IA”, uma oportunidade on-line e gratuita para profissionais aproveitarem o fim do ano para se atualizar. O evento, que acontece nesta terça-feira, 10 será conduzido por especialistas e executivos da RD, como Juliano Tubino, CEO da empresa, além de convidados, que trarão uma abordagem de como a Inteligência Artificial pode ser uma aliada e potencializar estratégias e resultados por meio de soluções multiprodutos e tendências emergentes do mercado.

Conforme o Panorama de Marketing e Vendas 2024 da RD Station, realizado com mais de 3.000 profissionais de marketing e vendas no Brasil, a IA está se tornando cada vez mais importante no setor. Na pesquisa, 70% dos entrevistados disseram que já usam IA de alguma forma, e 85% disseram que planejam usar mais IA no futuro.

Atualmente, entender como aplicar a IA no dia a dia das empresas tornou-se uma tarefa constante. Pensando nisso, o evento traz uma abordagem prática e didática, que vai oferecer insights valiosos sobre como essa tecnologia transforma a comunicação com clientes e otimiza processos; estratégias para atrair potenciais clientes e aumentar as vendas, além de mostrar como a conexão entre diferentes ferramentas podem gerar melhores resultados.