Escola Carioca de Turismo já formou 1.409 alunosDivulgação

Publicado 08/12/2024 05:00

A Escola Carioca de Turismo, projeto da Secretaria Municipal de Turismo (SMTur-Rio) em parceria com o Senac RJ, começa o ano de 2025 com novas 610 vagas para interessados em cursos de formação e qualificação profissional em diversos segmentos do setor turístico. Serão oferecidas 23 turmas de 11 cursos em sete unidades do Senac.Ao todo, desde 2022, a Escola Carioca de Turismo já formou 1.409 alunos em 10 disciplinas. No próximo dia 10 de dezembro mais 278 alunos se formam, em cerimônia que acontecerá no Centro Politécnico do Senac, no Riachuelo.As disciplinas oferecidas são: elaboração de roteiros culturais; inglês básico 1; inglês básico 2; turismo cultural; informações turísticas locais; libras básico 1; libras básico 2; espanhol básico aplicado aos serviços turísticos; etiqueta, cerimonial e protocolos; recepção de hotéis: operação e procedimentos; e técnicas de organização de eventos.As inscrições terão início na quarta-feira, 11, e podem ser realizadas pela página da SMTUR-Rio - https://turismo.prefeitura.rio/escolacariocadeturismo/ - e também pelo link na bio da conta do Instagram - @smtur.rio.A novidade, nessa nova leva de cursos, é que eles acontecem também na unidade Centro do Senac. As demais unidades que já oferecem disciplinas da Escola Carioca de Turismo são Barra da Tijuca, Botafogo, Campo Grande, Riachuelo, Copacabana, Madureira e agora também no Centro da cidade.Para se inscrever, os alunos precisam ter mais de 18 anos e morar no município do Rio de Janeiro. Os cursos são totalmente gratuitos, e os alunos recebem ajuda de custo para alimentação e transporte. Para o curso de turismo cultural é necessário ter completado o ensino médio.Além da capacitação profissional, a parceria com o Senac RJ prevê a intermediação entre alunos e mercado de trabalho, por meio do Senac Interliga, plataforma onde alunos cadastram seus currículos e têm acesso a oportunidades de emprego ofertadas pelos parceiros do Senac.A maior parte dos estudantes que procura a Escola Carioca de Turismo é mulher (71,5%), segundo dados das fases 1 e 2. Outras características são ensino médio completo (68,5%), morar na Zona Oeste (mais de 30%) e idade média de 36 anos. Um percentual ínfimo (2%) é de estrangeiros.Os cursos mais procurados são Inglês básico 1 e Recepção de Hotéis: operação e procedimentos, em primeiro e segundo lugares entre homens e mulheres. Em terceiro aparecem Libras básico 1 para as mulheres e Turismo cultural para homens. Técnicas de organização de eventos vem em quarto lugar para os dois gêneros e, em quinto, vêm Turismo Cultural para mulheres e Espanhol básico aplicado para homens.Dos 10 bairros com maior número de matriculados na Escola Carioca de Turismo, Campo Grande, na Zona Oeste, é o que mais concentra alunos (186), seguido por Copacabana (127), na Zona Sul, Bangu (89) e Santa Cruz (74), também na Zona Oeste, e Tijuca (72), Zona Norte.