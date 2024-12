Equipe do Trabalha Rio farão o encaminhamento dos candidatos às vagas de emprego - Roberto Moreyra/SMTE

Equipe do Trabalha Rio farão o encaminhamento dos candidatos às vagas de empregoRoberto Moreyra/SMTE

Publicado 04/12/2024 15:33

Quem está em busca de emprego não pode perder o “Porto de Oportunidades’’. Nesta quinta-feira, 5, o Trabalha Rio, programa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda que encaminha profissionais para vagas de emprego em empresas parceiras, fará o cadastramento de currículos de trabalhadores e trabalhadoras na Avenida Professor Pereira Reis 36, no Santo Cristo.

Para participar do evento, é preciso fazer pré-inscrição pela internet. Como no evento serão oferecidos outros serviços, é necessário deixar claro no formulário de pré-inscrição o serviço de seu interesse. Além do Trabalha Rio, estarão no Santo Cristo Procon, Sebrae e secretarias de Saúde, com programas de vacinação, e Assistência Social.

Entre março de 2023 e outubro de 2024, o Trabalha Rio fez 25 mil atendimentos em comunidades e bairros de praticamente todas as Regiões Administrativas da cidade. Com as festas de fim de ano, a procura por profissionais no banco de oportunidades da SMTE vem aumentando.

“Hoje, cerca de 250 mil trabalhadores estão cadastrados no banco de oportunidades da secretaria, e, semanalmente, são divulgadas entre 2 mil e 2,5 mil vagas de emprego no nosso site e nas nossas redes sociais. Há um mês do Natal, as empresas estão nos procurando para preencher inclusive vagas temporárias. Por isso, é importante que os trabalhadores e trabalhadoras se inscrevam no nosso banco de oportunidades’’, explica o secretário de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes.