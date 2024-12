Salário inicial de um analista de cloud está na faixa de R$ 3 mil - Reprodução

Salário inicial de um analista de cloud está na faixa de R$ 3 milReprodução

Publicado 03/12/2024 11:46

A fim de fomentar o mercado de Tecnologia da Informação e impulsionar a inclusão de jovens no mercado de trabalho, o Senac RJ firmou parceria com a Amazon Web Services e está oferecendo 25 vagas de qualificação profissional gratuita para o programa AWS re/Start, na modalidade remota, para capacitação em tecnologia de nuvem. Para se candidatar, os interessados precisam atender aos critérios do Programa Senac de Gratuidade (PSG): serem maiores de 18 anos e terem renda per capta de até dois salários mínimos.



Com aulas a partir do dia 16 na modalidade remota, o AWS re/Start é um programa de treinamento que abrange habilidades fundamentais da Nuvem AWS, bem como habilidades práticas de carreira, como entrevistas e redação de currículos, para ajudar indivíduos a se prepararem para funções de nível iniciante na área de nuvem. Por meio de exercícios baseados em cenários reais, os alunos desenvolverão habilidades básicas sobre programas Linux, Python, redes, segurança, banco de dados, automação e as principais habilidades da Nuvem AWS (Amazon Web Services), que é a plataforma de nuvem mais adotada e mais abrangente do mundo, oferecendo mais de 200 serviços completos de datacenters. Após a conclusão do curso, os alunos serão direcionados para o exame de certificação AWS Certified Cloud Practitioner.



A carreira de profissional de um analista de cloud no Brasil tem remuneração inicial de cerca de R$ 3 mil, o que é uma opção relevante de melhoria de renda ao jovem ingressante no mercado profissional.