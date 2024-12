Curso de extensão é voltado para professores que atuam na Educação Básica - INSS/Divulgação

Curso de extensão é voltado para professores que atuam na Educação BásicaINSS/Divulgação

Publicado 03/12/2024 15:36

Já estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Extensão em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, voltado para professor da Educação Básica em escola pública situada no Estado. As aulas acontecerão na modalidade a distância e o certificado será concedido pelas universidades do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ) e Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), participantes do Consórcio Cederj.



São ofertadas 15 mil vagas, que serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, que ficará aberta até o dia 12 de janeiro. Após encerradas as inscrições, será realizada uma distribuição aleatória dos estudantes matriculados pelas três instituições de ensino superior ofertantes do curso. A publicação do resultado do processo seletivo será no dia 21 de janeiro.



No ato da inscrição, o candidato precisa anexar cópia de documento que comprove sua atuação como professor de Educação Básica em escola pública (educação infantil, séries iniciais ou finais dos ensinos fundamental ou médio) situada no Rio de Janeiro. Os documentos obrigatórios são: CPF; carteira de identidade; e comprovante de atuação na Educação Básica pública — contracheque atualizado dos últimos dois meses ou declaração assinada atestando o efetivo exercício na docência).



O curso, que começa em março, é dividido em módulos de 30 horas: Direitos Humanos, diversidade e educação inclusiva; Desenvolvimento humano, ensino e aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva; Currículo, tecnologias e práticas pedagógicas inclusivas; e Práticas, recursos e materiais pedagógicos inclusivos na escola. Em caso de dúvidas, os candidatos podem enviar um e-mail para cursoeduespmec@cecierj.edu.br.



A iniciativa foi estabelecida por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), ligada ao Ministério da Educação, que tem o objetivo de expandir e interiorizar a oferta pública de educação superior das instituições pública de ensino superior por meio da modalidade de educação a distância, em parceria com governos estaduais e municipais.