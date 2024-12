Interessados devem se candidatar até o dia 13 de dezembro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 04/12/2024 07:59

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para um processo seletivo para estagiários em várias regiões do Brasil. As oportunidades estão disponíveis para estudantes de qualquer entidade de ensino médio ou superior, e variam entre as áreas de Arquitetura, Engenharia, Direito, Tecnologia da Informação (TI), Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e áreas de Projetos Sociais.

Serão destinadas 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs), 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% para candidatos indígenas. Os interessados devem se candidatar até o dia 13 de dezembro no site Super Estágios

Para participar do processo seletivo, o estudante precisa estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de Ensino Médio Regular, Ensino Médio EJA, Técnico e Superior. Também é necessário ter no mínimo 16 anos na data de início do estágio.



Após a inscrição, os candidatos realizarão prova on-line e, para as vagas de nível superior, também haverá a etapa de entrevista. O valor da Bolsa Auxílio parte de R$ 500 para os níveis médio e técnico, e pode chegar a R$ 1.100 para estagiários do nível superior, variando de acordo com a carga horária. Os estudantes também recebem auxílio transporte no valor de R$ 130 por mês.



As vagas para estagiários de ensino médio e de ensino superior são renovadas conforme expiram os contratos vigentes, com prazo de seis meses até dois anos.