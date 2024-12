As oficinas oferecidas pelas Naves do Conhecimento são gratuitas - SMCT/Divulgação

Publicado 06/12/2024 11:26 | Atualizado 06/12/2024 11:31

A última edição de 2024 dos workshops gratuitos das Naves do Conhecimento abordará “Energia limpa e consumo consciente: práticas sustentáveis para o dia a dia”. As aulas terão três horas de duração e as inscrições podem ser realizadas pela internet até 9 de dezembro. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Soul Science e a Karpowership. Esta é a programação:



- Terça-feira (10), das 16h às 19h, na Nave Engenhão;

- Quarta-feira (11), das 16h às 19h, Nave Madureira;

- Quinta-feira (12), das 16h às 19h, na Nave Irajá.

As turmas serão conduzidas por executivos e especialistas da Karpowership, como o country manager, Gilberto Bueno; a gerente de meio ambiente, Marjorie Antunes; e o gerente de projetos, João Vieira. As temáticas em debate ilustrarão tópicos que são de interesse do cotidiano da população e práticas sustentáveis, relativas a quanto se gasta e como reduzir consumo de gás natural e energia elétrica no chuveiro, forno, panela para fazer arroz e airfryer; ganhar eficiência energética no ferro de passar roupa, borracha da porta da geladeira, lâmpadas e até mesmo, ar-condicionado diante das altas temperaturas do verão carioca.



Outros temas que serão explicados na oficina: o que significa o selo Procel de eficiência energética; e o reaproveitamento da água da chuva, água da máquina de lavar roupa, além de evitar torneiras pingando e regulagem da descarga de vaso sanitário. As outras três naves deste projeto – Santa Cruz, Padre Miguel e Triagem – receberão estas oficinas em fevereiro de 2025.