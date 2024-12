Processo seletivo do Iphan conta com 31 vagas - Divulgação

Publicado 09/12/2024 09:15 | Atualizado 09/12/2024 10:05

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais em diversas áreas. A carga horária será de 40 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 6.681,70 a R$ 9.047. Os interessados podem se candidatar até o dia 7 de janeiro por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

São 31 vagas para as áreas de Analista Ambiental, Antropologia, Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Educação Patrimonial e Geoprocessamento, além de formação de cadastro de reserva.

Além do salário, os profissionais contratados receberão benefícios como: mil reais de auxílio-alimentação, R$ 484,90 de assistência pré-escolar (para filhos até 6 anos) e auxílio-transporte.

A seleção será composta por três etapas: prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório) para todos os cargos; avaliação de títulos (de caráter classificatório) para todos os cargos; e perícia médica e heteroidentificação para candidatos que concorrerem às vagas reservadas a pessoas com deficiência e a candidatos negros.



A prova objetiva vai ser aplicada no dia 23 de fevereiro de 2025, das 14h às 18h, em Brasília (DF), com 80 questões, distribuídas de acordo com as áreas de conhecimento exigidas para cada cargo.

Os candidatos aprovados na objetiva serão convocados para a avaliação de títulos, que deverá ser enviada em formato digital em link específico, que estará disponível no site da banca organizadora, junto com o edital de convocação para esta etapa.

O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, a contar da data de homologação do resultado final.