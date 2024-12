Cursos oferecidos pela Firjan Sesi Senai são gratuitos - Divulgação

Publicado 10/12/2024 14:00 | Atualizado 10/12/2024 14:01





Os participantes poderão se candidatar a cursos de qualificação profissional, com durações que variam entre quatro e oito meses, e a cursos técnicos, com duração que pode chegar a 18 meses. Entre os cursos de qualificação, estão: Almoxarife de obras, Auxiliar de Manutenção Predial, Caldeireiro, Desenhista Mecânico, Inspetor de Soldagem N1, Instalador de Isolantes Térmicos, Montador de Andaime, Formas e Escoramento, Operador de Máquinas e Usinagem, Pedreiro Refratarista, Sinaleiro Amarrador e Mecânico de Máquinas Industriais. Já a formação técnica oferecida será: Automação Industrial, Mecânica, Edificações, Planejamento e Controle de Produção, Segurança do Trabalho e Eletrotécnica.



Para a unidade Firjan Senai Sesi de Duque de Caxias serão disponibilizadas 220 vagas para o curso de Auxiliar de Manutenção Predial (40), Caldeireiro (60), Automação Industrial (30), Mecânica (30), Planejamento e Controle da Produção (30) e Eletrotécnico (30). As inscrições podem ser feitas até dia 23/12, de forma on-line, pelo link



Além da formação profissional, o Programa Autonomia e Renda Petrobras conta com uma carga horária de 60 horas/aula de oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), uma metodologia da Firjan Sesi, que tem como finalidade fortalecer as competências sociais nos participantes, elevando seu potencial de empregabilidade.



Os pré-requisitos para o ingresso no programa são: ter mais de 18 anos, possuir a escolaridade mínima exigida por cada curso, ser morador das áreas de abrangência da Petrobras e estar em situação de vulnerabilidade social, conforme determinado pelo edital. A seleção dos candidatos e candidatas será realizada por meio de sorteio eletrônico.



Além da gratuidade nos cursos de formação profissional e das oficinas de DH, o Programa prevê a concessão de bolsas-auxílio de R$ 660 mensais aos participantes. E as mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos receberão bolsa com valor diferenciado de R$ 858 mensais.



Vale destacar que o público prioritário do programa são pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Além das mulheres, pessoas transgêneros, transexuais e travestis, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, refugiados e pessoas com deficiência.



- Almoxarife de Obras



O curso de Almoxarife de Obras prepara o profissional para realizar a aquisição e o controle de materiais, máquinas, ferramentas e equipamentos em canteiros de obras.



Duração: 220h/aula – 4 meses



Turnos disponíveis: Manhã e noite



Número de vagas: 40 vagas (20 em Macaé e 20 em Benfica)



Previsão de início: 10 de fevereiro



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental





- Auxiliar de Manutenção Predial



O curso de Auxiliar de Manutenção Predial prepara o profissional para organizar materiais, acessórios e equipamentos necessários para a manutenção predial, além de realizar manutenções de 1º escalão em ambientes urbanos.



Duração: 200h/aula – 4 meses



Turnos disponíveis: Manhã e tarde



Número de vagas: 40 vagas em Duque de Caxias



Previsão de início: 10 de fevereiro



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental





- Caldeireiro



O curso de Caldeireiro prepara o profissional para montar e reparar peças e equipamentos em estruturas metálicas e tubulações, seguindo rigorosamente os procedimentos técnicos, de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.



Duração: 488h/aula – 7 meses



Turnos disponíveis: Manhã, tarde e noite



Número de vagas: 80 vagas (20 em Macaé e 60 em Duque de Caxias)



Previsão de início: 10de fevereiro



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental





- Desenhista Mecânico



O curso de Desenhista Mecânico prepara o profissional para criar desenhos técnicos de peças e conjuntos mecânicos utilizando softwares especializados.



Duração: 480h/aula – 7 meses



Turnos disponíveis: Tarde e noite



Número de vagas: 40 vagas (20 em Benfica e 20 em Macaé)



Previsão de início: 10 de fevereiro (Benfica) e 24 de fevereiro (Macaé)



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental





- Inspetor de Soldagem N1



O curso de Inspetor - Soldagem N1 prepara o profissional para avaliar e inspecionar as atividades de soldagem, garantindo que sejam realizadas de acordo com as normas e procedimentos técnicos.



Duração: 220h/aula – 4 meses



Turno disponível: Noite



Número de vagas: 20 vagas na unidade Vila Isabel



Previsão de início: 10 de fevereiro



Idade mínima: 18 anos.



Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo





- Montador de Andaime, Formas e Escoramento



O curso de Montagem de Estruturas de Andaimes, Formas e Escoramentos prepara o profissional para montar estruturas, de acordo com projetos específicos, procedimentos e instruções de execução de serviços.



Duração: 220h/aula – 4 meses



Turnos disponíveis: Manhã



Número de vagas: 20 vagas em Campos



Previsão de início: 10de fevereiro

Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental





- Sinaleiro Amarrador



O curso de Sinaleiro Amarrador ensina o profissional a preparar cargas e sinalizar áreas de movimentação para máquinas e equipamentos de elevação e transporte.



Duração: 220h/aula – 4 meses



Turnos disponíveis: Manhã



Número de vagas: 20 em Macaé



Previsão de início: 10 de fevereiro



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental





- Mecânico de Máquinas Industriais



O curso de Mecânico de Máquinas Industriais prepara o profissional para realizar a manutenção de máquinas e equipamentos industriais, identificando problemas de funcionamento e aplicando técnicas corretivas.



Duração: 372h/aula – 6 meses



Turnos disponíveis: Tarde e noite



Número de vagas: 40 vagas (20 em Macaé e 20 em Benfica)



Previsão de início: 10 de fevereiro



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: 7º ano do Ensino Fundamental





- Pintor Industrial



O curso possibilita contemplar um conjunto de habilidades técnicas e comportamentais necessárias para realizar atividades de pintura industrial em diferentes tipos de instalações e equipamentos, através dos processos de aplicação de tintas, adesivos e outros materiais, respeitando as normas de segurança, saúde, qualidade e ambientais, tanto no ambiente industrial quanto em locais offshore e onshore.



Duração: 240h/aula – 4 meses



Turnos disponíveis: Manhã e tarde



Número de vagas: 40 vagas em Campos



Previsão de início: 10 de fevereiro



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental





Automação Industrial – Técnico



O curso técnico em Automação Industrial capacita o profissional para integrar sistemas e tecnologias, desenvolvendo soluções voltadas ao acionamento de dispositivos, medição e controle de variáveis em processos industriais.



Duração: 1200h/aula – em torno de 18 meses



Turnos disponíveis: Manhã, tarde e noite



Número de vagas: 60 vagas (30 em Duque de Caxias e 30 em Benfica)



Previsão de início: 10 de fevereiro



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: Estar cursando o 2º ano do Ensino Médio





- Mecânica – Técnico



O curso técnico em Mecânica capacita o profissional para integrar sistemas e tecnologias, desenvolvendo soluções voltadas ao acionamento de dispositivos, medição e controle de variáveis em processos industriais, utilizando normas e padrões técnicos com foco na qualidade, segurança, saúde e sustentabilidade.



Duração: 1200h/aula – em torno de 18 meses



Turnos disponíveis: Tarde



Número de vagas: 60 vagas (30 em Duque de Caxias e 30 em Benfica)



Previsão de início: 10 de fevereiro



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: Estar cursando o 2º ano do Ensino Médio





- Edificações – Técnico



O curso de Técnico em Edificações forma profissionais qualificados para desenvolver projetos e supervisionar a execução de obras, com foco em planejamento e controle das construções.



Duração: 1200h/aula – em torno de 18 meses



Turno disponível: Tarde



Número de vagas: 30 vagas na Tijuca



Previsão de início: 10d e fevereiro

Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: Estar cursando o 2º ano do Ensino Médio





- Planejamento e Controle da Produção – Técnico



O curso de Técnico em Planejamento e Controle da Produção capacita profissionais para atuar na organização e otimização de processos produtivos, executando atividades de planejamento, programação, controle e implementação de melhorias. Com base nas legislações e normas de qualidade, saúde e segurança, meio ambiente e proteção de dados, o curso forma profissionais preparados para contribuir com a eficiência, segurança e sustentabilidade dos sistemas de produção.



Duração: 800h/aula – 11 meses



Turno disponível: Noite



Número de vagas: 30 vagas em Duque de Caxias



Previsão de início: 10 de fevereiro



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: Estar cursando o 2º ano do Ensino Médio





- Segurança do Trabalho – Técnico



O curso Técnico em Segurança do Trabalho capacita o profissional para implementar ações preventivas, monitorar processos de segurança e saúde no ambiente laboral e prestar assessoria, conforme normas regulamentadoras e princípios de higiene ocupacional.



Duração: 1200 h/aula – em torno de 18 meses



Turno disponível: Tarde



Número de vagas: 30 vagas em Macaé



Previsão de início: 10 de fevereiro



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: Estar cursando o 2º ano do Ensino Médio





Eletrotécnica – Técnico



O curso Técnico em Eletrotécnica capacita o profissional para projetar, instalar, manter e operar sistemas elétricos em edificações residenciais, industriais e de potência. Alinhado às normas técnicas e aos limites legais aplicáveis, o curso destaca a importância da qualidade, da segurança e saúde ocupacional e da preservação ambiental, capacitando os estudantes para atuar com responsabilidade e eficiência no setor elétrico.



Duração: 1200h/aula – em torno de 18 meses



Turnos disponíveis: Manhã, tarde e noite



Número de vagas: 30 vagas em Duque de Caxias



Previsão de início: 10 de fevereiro



Idade mínima: 18 anos



Escolaridade mínima: estar cursando o 2º ano do Ensino Médio.