Cursos serão oferecidos na modalidade remota em tempo real - Reprodução/Marcos de Paula

Cursos serão oferecidos na modalidade remota em tempo realReprodução/Marcos de Paula

Publicado 13/12/2024 08:10





O pré-requisito é ter 16 anos ou mais, ser morador do município do Rio e possuir um computador com internet para acompanhamento das aulas. Os cursos serão oferecidos na modalidade remota em tempo real. Rio - Estão abertas as inscrições para preencher 1,8 mil vagas em cursos on-line gratuitos oferecidos pela iniciativa Rio On, primeira plataforma digital gratuita de aprendizagem do município do Rio de Janeiro. As aulas têm início previsto para janeiro de 2025 e terão método de ensino baseado no desenvolvimento de habilidades voltadas para o século 21.Os interessados devem acessar a plataforma O pré-requisito é ter 16 anos ou mais, ser morador do município do Rio e possuir um computador com internet para acompanhamento das aulas. Os cursos serão oferecidos na modalidade remota em tempo real.

Entre eles, há opções como Desenvolvimento de Banco de Dados, Como criar anúncios que vendem mais pela internet, Marketing Digital: Para Fortalecer seu Negócio, Introdução à IA: inteligência artificial na prática, Desafios de Programação, Excel Avançado, Web Design: entregando o job, Desenvolvimento de aplicativos mobile, E-commerce: como vender mais e melhor pela internet, Projetando Móveis Planejados, Liderança Empreendedora, Metaverso: O que tem lá pra mim?, Excel Dasbhoard - Planilhas Gerenciais, Lógica de Programação: Onde Tudo Começa, Programação em Python, Design de Games - Nível turbinado, Desenvolvimento de Banco de Dados, Excel, Análise de Dados com Power BI, Introdução ao Marketing Digital, Educação Financeira, UX Design: Aplicando a Experiência do Usuário em Projetos, Programação em PHP, Marketing de Conteúdo: Estratégias Avançadas que Engajam e Vendem, Introdução ao Webdesign com HTML e CSS, Programação com Javascript e Lógica de Programação, além dos workshops Conhecendo Power BI, Criando Planilhas Gerenciais, Criando Planilhas Gerenciais e Gráficos Dinâmicos e Gráficos Dinâmicos, Matemática Financeira no Dia a Dia, entre outros.



Com carga horária que varia de 8h a 60h, o projeto visa a aceleração de possibilidades de trabalho e renda, buscando reduzir a escassez de profissionais qualificados para as demandas do presente e do futuro.

A iniciativa foi lançada julho de 2023 pela Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, e em parceria com o Senac RJ.