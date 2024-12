Todas as vagas são para atuar no Centro do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 14/12/2024 12:03

Rio - A Subsea7, líder global na entrega de projetos e tecnologia offshore para o setor de energia, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2025 para diversas áreas da empresa, todas com atuação no Centro do Rio de Janeiro. Os interessados podem se candidatar pela internet até o dia 23 de dezembro.

As vagas são para estudantes de graduação e técnico com previsão de formatura entre julho e dezembro de 2026 dos cursos de Administração de Empresas; Arquivologia; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; Comunicação; Economia; Engenharias: Elétrica, Civil, de Petróleo, de Produção, Mecânica, Naval; Estatística; Matemática; e Recursos Humanos. Já para nível técnico, os acadêmicos precisam estar cursando Mecânica ou Segurança do Trabalho.



A carga horária de trabalho é de 6h diárias, em sistema híbrido (precisa ter disponibilidade de estar presencialmente pelo menos 4 dias na semana). Além da bolsa, os selecionados receberão benefícios como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte.