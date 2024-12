Encontro entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula - Ricardo Stuckert

Encontro entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente LulaRicardo Stuckert

Publicado 16/12/2024 12:20 | Atualizado 16/12/2024 13:19

Brasília - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve um despacho com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (16), que se recupera em São Paulo após ter recebido alta médica depois de passar por uma cirurgia de emergência na última semana. O ministro passou um quadro detalhado sobre os projetos que estão em tramitação no Congresso, com ênfase na reforma tributária e no pacote de contenção de despesas, que devem ocorrer ainda esta semana, até por causa do recesso parlamentar.