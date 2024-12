Ceia do Hortifruti Natural da Terra - Felipe Julian/Hortifruti

Ceia do Hortifruti Natural da TerraFelipe Julian/Hortifruti

Publicado 22/12/2024 05:00

O fim de ano chegou, e com ele, a necessidade de preparar as ceias comemorativas. Para muitos, o orçamento apertado pede pratos mais econômicos e versáteis. Mesmo assim, você sabia que é possível fazer uma ceia elaborada e saborosa sem gastar tanto? Saiba como:



Compras



A ceia de fim de ano já começa no mercado. Durante as compras, é necessário prestar atenção à data de validade e prazo de armazenamento das carnes no freezer para evitar eventuais desperdícios. Segundo Felipe Marques, gastrólogo de 46 anos, o melhor horário para fazer mercado é pela manhã, quando os “melhores produtos estão disponíveis”. Para ele, planejamento é o grande segredo de uma boa ceia.



A nutricionista Maria Clara Pinheiro, de 39 anos, recomenda “pesquisar tudo, ir em ao menos dois ou três mercados e comprar os alimentos mais frescos”. O ideal, segundo ela, é sempre evitar os ultraprocessados, ainda que sejam opções mais rápidas.



Quanto à antecedência, legumes e frutas devem ser comprados perto da data da ceia, pois assim têm menos chances de estragar. Para os alimentos que podem ser congelados, a orientação é comprá-los o quanto antes possível.



Maria Aparecida da Conceição, 57 anos, cuidadora e dona de casa, diz que sempre prezou pela antecedência na hora de fazer compras para as ceias. “Eu compro bem antes, porque, quando está perto, fica tudo mais caro”, explica. Ela também reforça a preferência por levar alimentos mais baratos e na menor quantidade possível, para suprir apenas o necessário.



Confira o preço do quilo das carnes típicas de ceias em alguns supermercados.





Chester

- Guanabara: Chester Perdigão R$ 29,98 kg;

- Mundial: Chester com molho de laranja Perdigão R$ 47,50 kg;

- Supermarket: Chester Perdigão R$ 29,98 kg;

- Pão de Açúcar: Chester Perdigão R$ 29,98 kg;



Tender

- Guanabara: Tender Bolinha Império R$ 39,75 kg;

- Mundial: Tender Bolinha Seara R$ 55,98 kg;

- Pão de Açúcar: Tender Bolinha Seara R$ 49,98 kg;



Pernil

- Guanabara: Pernil In Natura Seara R$ 20,98 kg;

- Mundial: Pernil Suíno Sadia R$ 23,30 kg;

- Supermarket: Pernil Suíno congelado R$ 15,97 kg;

- Pão de Açúcar: Pernil congelado Sadia R$ 22,69 kg;



Frango

- Guanabara: Avefest Rivelli R$ 14,98 kg;

- Mundial: Ave Temperada C. VALE Aprecialle R$ 15,90 kg;

- Supermarket: Ave Briscker Rezende R$ 21,98 kg;

- Pão de Açúcar: Ave Natalina congelada Qualitá R$ 12,90 kg;

*Todos os preços foram pesquisados em 17 de dezembro, no encarte de cada supermercado.

Servir frango ao invés de chester, tender ou pernil é caminho mais em conta para ceias Felipe Julian/Hortifruti Natural da Terra

Pratos principais



As “estrelas” da noite de ceia costumam ser as carnes mencionadas anteriormente e acompanhamentos como arroz e farofa. Bacalhau e salpicão são opções para muitos também. As variações de cada prato são diversas, e podem atender a diferentes gostos.



Apostar em misturas agridoces, como arroz com passas, carnes com caldos e decorações de frutas, é uma alternativa acessível para diversas pessoas durante a temporada festiva. A nutricionista Maria Clara recomenda aproveitar as frutas. “O ideal é enriquecer a ceia com frutas e folhas que estejam mais baratas. Em um país como o nosso, montar uma mesa colorida com frutas é super possível”, sugere.



O chef de cozinha Marcel Fabiano Alves, 47 anos, diz que existem substituições inteligentes para economizar durante as festividades. Segundo ele, trocar o peru ou tender por frango é uma alternativa mais em conta.



Para Felipe Marques, o mais barato não precisa deixar de ser menos saboroso. “Eu faria a substituição pelo frango, mas sempre enriquecendo ele com alguma calda e decoração de frutas”, explica. Como acompanhamento, os chefs sugerem arroz, farofa, purês e salada de folhas, alternativas também baratas. As “estrelas” da noite de ceia costumam ser as carnes mencionadas anteriormente e acompanhamentos como arroz e farofa. Bacalhau e salpicão são opções para muitos também. As variações de cada prato são diversas, e podem atender a diferentes gostos.Apostar em misturas agridoces, como arroz com passas, carnes com caldos e decorações de frutas, é uma alternativa acessível para diversas pessoas durante a temporada festiva. A nutricionista Maria Clara recomenda aproveitar as frutas. “O ideal é enriquecer a ceia com frutas e folhas que estejam mais baratas. Em um país como o nosso, montar uma mesa colorida com frutas é super possível”, sugere.O chef de cozinha Marcel Fabiano Alves, 47 anos, diz que existem substituições inteligentes para economizar durante as festividades. Segundo ele, trocar o peru ou tender por frango é uma alternativa mais em conta.Para Felipe Marques, o mais barato não precisa deixar de ser menos saboroso. “Eu faria a substituição pelo frango, mas sempre enriquecendo ele com alguma calda e decoração de frutas”, explica. Como acompanhamento, os chefs sugerem arroz, farofa, purês e salada de folhas, alternativas também baratas.

Chef Marcel Fabiano Alves Arquivo pessoal

Sobremesas



As sobremesas de Natal e Ano Novo são características. Andreia Gomes, administradora, confeiteira e dona de casa, 49 anos, recomenda o pudim de leite condensado, rabanadas e banoffee como alternativas mais baratas. “A torta Banoffe, por exemplo, não tem um custo alto. São poucos ingredientes: biscoito de maizena, margarina, bananas, uma lata de leite condensado e chantilly”, explica.



Para o chef Felipe, exemplos de sobremesas econômicas e saborosas para as ceias são o manjar (pudim branco com calda de passas), pudim de leite condensado, Panna Cotta (creme branco feito com nata de leite que acompanha geleia de frutas) e salada de frutas.



As donas de casa Andreia Gomes e Maria Aparecida da Conceição afirmam pretender gastar em torno de R$ 400 para a ceia, incluindo as sobremesas. As sobremesas de Natal e Ano Novo são características. Andreia Gomes, administradora, confeiteira e dona de casa, 49 anos, recomenda o pudim de leite condensado, rabanadas e banoffee como alternativas mais baratas. “A torta Banoffe, por exemplo, não tem um custo alto. São poucos ingredientes: biscoito de maizena, margarina, bananas, uma lata de leite condensado e chantilly”, explica.Para o chef Felipe, exemplos de sobremesas econômicas e saborosas para as ceias são o manjar (pudim branco com calda de passas), pudim de leite condensado, Panna Cotta (creme branco feito com nata de leite que acompanha geleia de frutas) e salada de frutas.As donas de casa Andreia Gomes e Maria Aparecida da Conceição afirmam pretender gastar em torno de R$ 400 para a ceia, incluindo as sobremesas.

Rabanadas também são opção econômica para as ceias Felipe Julian/Hortifruti Natural da Terra

Bebidas



A lista de bebidas de fim de ano pode variar entre refrigerantes, espumantes, vinhos e até sucos. Para equilibrar no consumo de álcool, a nutricionista Maria Clara orienta intercalar uma dose de qualquer bebida alcoólica com uma de bebida não alcoólica. Não é necessário ser restritivo, mas sim ter moderação, sugere.



Outra opção saudável e econômica para a ceia é preparar sucos da fruta, que também são úteis para reaproveitar possíveis sobras de frutas compradas para o jantar.



Evite desperdícios



É importante selecionar os alimentos antes de colocá-los na cesta ou carrinho durante as compras. “Às vezes, sem perceber, você compra um pernil com muita gordura ou um legume ruim, amassado, e acaba jogando dinheiro no lixo por isso”, explica o chef Marcel. Observe com atenção os alimentos na hora da compra e leve apenas os sem avarias ou gorduras excedentes.



Outra dica para não desperdiçar é cristalizar as frutas. Para a maioria das receitas, o processo demanda apenas frutas, açúcar refinado, água e pitadas de sal. “Dá para usar as cascas e o suco das frutas e servi-las cristalizadas na ceia”, explica o chef.



Aproveitar as cascas e aparas de legumes como cebola, cenoura ou chuchu, ao invés de jogá-las fora, é mais uma forma de não desperdiçar. “Pegue essas cascas e coloque na água. Depois, use essa água para fazer o arroz ou legumes. Ela deixa a comida mais saborosa e é muito nutritiva”, orienta Marcel.



Para os que não encontram tempo ou julgam não possuir habilidades para preparar os pratos em casa, lojas têm apostado na venda de ceias prontas. Porém, na opinião dos chefs e da nutricionista, a melhor alternativa no âmbito financeiro e nutricional é sempre cozinhar os pratos do zero.



Ceias prontas



Veja abaixo alguns estabelecimentos que oferecem ceias prontas no Rio de Janeiro:



Hortifruti Natural da Terra

- Cesta “Para Nós” (serve de três a cinco pessoas) por R$ 539,99;

- Cesta “Para Família” (serve de seis a oito pessoas) por R$ 1.199,99;

- Cesta “Vegetariana” (serve de duas a quatro pessoas) por R$ 389,90.



As encomendas podem ser realizadas através do Whatsapp, presencialmente nas lojas ou



Carrefour

- Cesta “Natal” (serve de três a quatro pessoas) a partir de R$ 159;



O mercado aceita encomendas apenas presencialmente e com 48 horas de antecedência da festividade.



Pão de Açúcar

- Ceia “Prosperidade” (serve quatro a seis pessoas) por R$ R$ 482;

- Ceia “Clássica” (serve de seis a oito pessoas) por R$ 620;

- Ceia “União” (serve de oito a dez pessoas) por R$ 799;

- Ceia “Vegetariana” (serve de quatro a seis pessoas) por R$ 189.



Para adquirir as ceias, é possível fazer encomendas na própria loja, presencialmente, ou por meio do aplicativo até o dia 28 para o Ano Novo.



Casas Pedro

- Cesta “Rubi” por R$ 799,90;

- Cesta “Topázio” por R$ 999,90;

- Cesta “Diamante” por R$ 1.499,90.



A loja recebe encomendas por meio da



Zona Sul

O Supermercado Zona Sul oferece opções variadas para a ceia. É possível personalizar as escolhas e montar as ceias para o Natal e Ano Novo por meio do A lista de bebidas de fim de ano pode variar entre refrigerantes, espumantes, vinhos e até sucos. Para equilibrar no consumo de álcool, a nutricionista Maria Clara orienta intercalar uma dose de qualquer bebida alcoólica com uma de bebida não alcoólica. Não é necessário ser restritivo, mas sim ter moderação, sugere.Outra opção saudável e econômica para a ceia é preparar sucos da fruta, que também são úteis para reaproveitar possíveis sobras de frutas compradas para o jantar.É importante selecionar os alimentos antes de colocá-los na cesta ou carrinho durante as compras. “Às vezes, sem perceber, você compra um pernil com muita gordura ou um legume ruim, amassado, e acaba jogando dinheiro no lixo por isso”, explica o chef Marcel. Observe com atenção os alimentos na hora da compra e leve apenas os sem avarias ou gorduras excedentes.Outra dica para não desperdiçar é cristalizar as frutas. Para a maioria das receitas, o processo demanda apenas frutas, açúcar refinado, água e pitadas de sal. “Dá para usar as cascas e o suco das frutas e servi-las cristalizadas na ceia”, explica o chef.Aproveitar as cascas e aparas de legumes como cebola, cenoura ou chuchu, ao invés de jogá-las fora, é mais uma forma de não desperdiçar. “Pegue essas cascas e coloque na água. Depois, use essa água para fazer o arroz ou legumes. Ela deixa a comida mais saborosa e é muito nutritiva”, orienta Marcel.Para os que não encontram tempo ou julgam não possuir habilidades para preparar os pratos em casa, lojas têm apostado na venda de ceias prontas. Porém, na opinião dos chefs e da nutricionista, a melhor alternativa no âmbito financeiro e nutricional é sempre cozinhar os pratos do zero.Veja abaixo alguns estabelecimentos que oferecem ceias prontas no Rio de Janeiro:- Cesta “Para Nós” (serve de três a cinco pessoas) por R$ 539,99;- Cesta “Para Família” (serve de seis a oito pessoas) por R$ 1.199,99;- Cesta “Vegetariana” (serve de duas a quatro pessoas) por R$ 389,90.As encomendas podem ser realizadas através do Whatsapp, presencialmente nas lojas ou site do Hortifruti até 12h do dia 27 de dezembro, para o Ano Novo. O consumidor pode escolher entre personalizar a própria ceia no site ou comprar o kit.- Cesta “Natal” (serve de três a quatro pessoas) a partir de R$ 159;O mercado aceita encomendas apenas presencialmente e com 48 horas de antecedência da festividade.- Ceia “Prosperidade” (serve quatro a seis pessoas) por R$ R$ 482;- Ceia “Clássica” (serve de seis a oito pessoas) por R$ 620;- Ceia “União” (serve de oito a dez pessoas) por R$ 799;- Ceia “Vegetariana” (serve de quatro a seis pessoas) por R$ 189.Para adquirir as ceias, é possível fazer encomendas na própria loja, presencialmente, ou por meio do aplicativo até o dia 28 para o Ano Novo.- Cesta “Rubi” por R$ 799,90;- Cesta “Topázio” por R$ 999,90;- Cesta “Diamante” por R$ 1.499,90.A loja recebe encomendas por meio da aba de Cestas Natalinas no site O Supermercado Zona Sul oferece opções variadas para a ceia. É possível personalizar as escolhas e montar as ceias para o Natal e Ano Novo por meio do site da loja

*Matéria da estagiária Nicole Rangel, sob supervisão de Marlucio Luna