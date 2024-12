UE sugere fortalecer a inovação, incluindo tecnologias críticas - Reprodução

UE sugere fortalecer a inovação, incluindo tecnologias críticasReprodução

Publicado 18/12/2024 14:30

São Paulo - A Comissão Europeia pediu para que os países-membros melhorem a sustentabilidade fiscal e monitorem os riscos à estabilidade macrofinanceira, ao revelar o Pacote de Outono do Semestre Europeu, publicado nesta quarta-feira, 18. No documento, são propostas sobre a política econômica da zona do euro para 2025, como um aconselhamento político.

A Comissão sugere fortalecer a inovação, incluindo tecnologias críticas, melhorar o ambiente de negócios, reforçando o acesso ao financiamento, apoiar o investimento público e privado em áreas de prioridades comuns - como as transições verde e digital e a construção de capacidades de defesa -, e promover a qualificação e a requalificação da força de trabalho.

"A recomendação da zona do euro deste ano apela aos Estados-membros para agirem individualmente e coletivamente dentro do Eurogrupo para melhorar a competitividade, promover a resiliência econômica e continuar a garantir a estabilidade macroeconômica e financeira", explica o relatório europeu.