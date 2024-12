Motoristas do RJ já podem conferir o calendário de pagamento do IPVA - Arquivo/Agência Brasil

Motoristas do RJ já podem conferir o calendário de pagamento do IPVAArquivo/Agência Brasil

Publicado 19/12/2024 08:31 | Atualizado 19/12/2024 08:48

A Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro divulgou, nesta quinta-feira (19), o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025.

As datas de vencimento de acordo com o último número da placa. Os motoristas e os motociclistas terão o direito a escolher entre parcelar em até três vezes ou pagar à vista. O pagamento integral no primeiro mês gera um desconto de 3% no valor total.

1º parcela ou parcela única

Final de placa 0: 21 de janeiro

Final de placa 1: 22 de janeiro

Final de placa 2: 23 de janeiro

Final de placa 3: 24 de janeiro

Final de placa 4: 27 de janeiro

Final de placa 5: 28 de janeiro

Final de placa 6: 29 de janeiro

Final de placa 7: 30 de janeiro

Final de placa 8: 31 de janeiro

Final de placa 9: 3 de fevereiro

2º parcela

Final de placa 0: 20 de fevereiro

Final de placa 1: 21 de fevereiro

Final de placa 2: 24 de fevereiro

Final de placa 3: 25 de fevereiro

Final de placa 4: 26 de fevereiro

Final de placa 5: 27 de fevereiro

Final de placa 6: 6 de março

Final de placa 7: 11 de março

Final de placa 8: 12 de março

Final de placa 9: 13 de março

3º parcela

Final de placa 0: 24 de março

Final de placa 1: 26 de março

Final de placa 2: 27 de março

Final de placa 3: 28 de março

Final de placa 4: 31 de março

Final de placa 5: 1º de abril

Final de placa 6: 7 de abril

Final de placa 7: 11 de abril

Final de placa 8: 14 de abril

Final de placa 9: 15 de abril

Valores

Os tipos de veículos possuem alíquotas diferentes (4% para automóveis flex, 2% para motos, 1,5% para veículos movidos a GNV e 0,5% para carros exclusivamente elétricos). O cálculo deve ser feito baseado no valor venal do veículo.