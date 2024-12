Comércio é impulsionado no período natalino - Rovena Rosa/Agência Brasil

Comércio é impulsionado no período natalinoRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 20/12/2024 08:42

Essa última semana que antecede o Natal 2024 promete ser de bom movimento no comércio, no que depender da disposição dos consumidores para compras. Do total de 56,16% que afirmou na pesquisa do Reclame Aqui que vai presentear alguém nessa importante data do calendário comercial, 81,95% responderam que irão comprar na semana que antecede o Natal.

Sendo assim, a previsão é de lojas cheias. E mesmo com o tempo mais apertado para encontrar o presente, a dica é: pesquise antes de comprar. Cerca de 27% dos consumidores pretendem gastar entre R$101 e R$ 300.



O percentual de inclinação à compra é maior este ano, se comparado ao ano passado, quando 42,45% disseram que não iriam. Sem contar com o grupo de indecisos; em 2023, 40,65% não sabiam se comprariam ou não, o que neste ano caiu para 22,48%.



Entre aqueles que disseram este ano que não irão gastar com compras de Natal, 41,51% afirmam que estão endividados ou que o orçamento está apertado.



O Reclame Aqui consultou 2,3 mil consumidores entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2024, na plataforma da empresa.



Pouco mais da metade usará o 13º



O 13º salário, que tradicionalmente faz parte do plano de compras neste período das festas de Natal, tem um papel menos expressivo esse ano para este grupo que ainda vai gastar muita sola de sapato pelo comércio: 50,39% desses consumidores que ainda vão em busca de presentes pretendem aproveitar o pagamento da última parcela para as compras de Natal deste ano, em comparação com 61,36%, em 2023.



Mas apesar de aproveitar esse recurso, para 85,24% dos entrevistados, a situação econômica impacta no valor dos presentes e no número de pessoas que serão presenteadas. O que deve pesar na hora da escolha do item a ser comprado.



E 70,64% não pretendem gastar mais neste Natal, do que gastou ano passado. Este ano, apenas 29,36% dos entrevistados têm a intenção de gastar mais do que no Natal de 2023. Esse número representa uma queda em comparação ao ano anterior, quando 51,62% dos consumidores tinham a intenção de aumentar os gastos.



Como anda a lista de presentes



Apesar da cautela nos gastos, o valor médio de investimento em presentes para quem ainda não foi às compras está um pouco maior que em 2023 e deve variar entre R$101 e R$300, segundo 27,63% dos pesquisados. Já 20,09% planejam investir um pouco mais, entre R$301 e R$500 no presente; 16,17% entre R$1.000 e R$ 2.000 e apenas 10,83% devem abrir menos a carteira esse ano e gastar até R$100.



Entre os itens mais procurados estão: roupas e calçados (67,97%); e produtos de beleza/cosméticos (31,55%). Esse grupo, também aproveita a semana do Natal para comprar os alimentos da ceia: a categoria de alimentos e bebidas (21,35%) figura entre os itens da lista de compras.



Lojas on-line serão mais buscadas para compras de Natal



De acordo com a pesquisa, os locais onde os consumidores vão comprar este ano, as lojas online levam vantagem. Ou seja, 56,51% dos consumidores devem comprar em lojas online, em sites, e-commerces, marketplaces, apps. Já as lojas físicas, em grandes redes, aparecem com 44,11%; e 36,26% no comércio do bairro.



Desconto à vista ou condições de parcelamento



É nessa hora que o consumidor decide o que encaixa melhor no seu planejamento financeiro. O cartão de crédito segue como a forma de pagamento preferida para as compras de Natal, com 74,41% dos consumidores optando por essa modalidade. Sendo que 46,78% devem parcelar as compras e 27,63% direcionar o pagamento no crédito à vista. E o PIX é a escolha de 44,74% dos consumidores que ainda vão em busca dos presentes ideais. Confira dados da pesquisa:



Vai presentear alguém neste Natal 2024?



Sim: 56,16%

Não: 21%

Ainda não sei: 22,84%



Por que não vai presentear?



Não quero me preocupar com presentes este ano: 19,84%

Estou endividado/com o orçamento muito apertado: 41,51%

Não tenho a quem presentear: 8,18%

Estou achando tudo muito caro em relação a 2023: 30,47%



Já comprou os presentes do Natal 2024?



Sim, já garanti todos os presentes: 18,35%

Não comecei a comprar: 48,70%

Já comecei a comprar: 32,95%



Quando vai comprar os presentes?



Na véspera de Natal: 8,32%

No dia do Natal: 0,47%

Dias antes do Natal: 81,95%

Após o Natal, para tentar pegar promoções: 9,26%



Vai usar parte do 13º salário para fazer as compras de Natal?



Sim: 50,39%

Não: 49,61%



Quanto pretende gastar em presentes neste Natal?



Até R$100: 10,83%

Entre R$101 e R$300: 27,63%

Entre R$301 e R$500: 20,09%

Entre R$501 e R$700: 9,73%

Entre R$701 e R$900: 9,11%

Entre R$1.000 e R$ 2.000: 16,17%

Entre R$ 3.000 e R$ 4.000: 3,92%

Mais de R$ 4.001: 2,51%



Pretende gastar mais neste Natal de 2024 do que gastou ano passado?



Sim: 29,36%

Não: 70,64%



Onde pretende comprar os presentes de Natal? (possibilidade de mais de uma resposta)



Lojas físicas, no comércio do bairro: 36,26%

Lojas físicas, em grandes redes: 44,11%

Lojas online via redes sociais: 21,35%

Lojas online, em sites, e-commerces, marketplaces, apps: 56,51%

WhatsApp: 2,20%