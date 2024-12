No estado, os novos postos de trabalho foram ocupados, em sua maioria, por mulheres - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

No estado, os novos postos de trabalho foram ocupados, em sua maioria, por mulheresMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 28/12/2024 08:56

O Rio de Janeiro fechou o mês de novembro tendo registrado a criação de 13.810 novos empregos com carteira assinada, resultado de 134.803 admissões e 120.993 desligamentos. Os dados do Novo Caged foram divulgados nesta sexta-feira, 27 de dezembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).



Quatro dos cinco grandes grupos de atividades econômicas tiveram saldos positivos no estado fluminense no período. O destaque ficou por conta do setor de Comércio, que registrou a abertura de 12.254 novas vagas. Na sequência aparecem os setores de Serviço (1.856 vagas), Indústria (1.734) e Agropecuária (15). Apenas a Construção registrou desempenho negativo, de -2.049 vagas.



No estado, os novos postos de trabalho foram ocupados, em sua maioria, por pessoas do sexo feminino (9.813). Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas (14.071) com as vagas no Rio de Janeiro. Jovens entre 18 e 24 anos também são o grupo com maior saldo de vagas: 11.923.



A capital Rio de Janeiro foi o município com melhor saldo no estado em novembro, tendo gerado 6.835 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de quase 2,1 milhões de empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no mês de novembro no estado fluminense aparecem Volta Redonda (1.147), Duque de Caxias (1.094), Niterói (1.003) e São Gonçalo (837).