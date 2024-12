Serviço estará disponível no site criado para o IPVA do próximo ano - Torsten Dettlaff/Pexels

Serviço estará disponível no site criado para o IPVA do próximo anoTorsten Dettlaff/Pexels

Publicado 30/12/2024 13:02

A Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) vai liberar, no dia 8 de janeiro (quarta-feira), o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (Darj) para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025. A guia estará disponível no hotsite criado para o imposto do próximo ano, no endereço ipva2025.fazenda.rj.gov.br , onde também podem ser encontradas outras informações sobre o tributo.