Ano novo se aproxima com novas perspectivas econômicasPixabay

Publicado 06/01/2025 05:00

O Ano de 2025 será marcado por fortes mudanças econômicas, sendo a principal delas, a Reforma Tributária, aprovada em dezembro.



Além disso, há o pacote de corte de gastos. O conjunto de medidas foi proposto pelo governo no fim de novembro para poder viabilizar as ações do governo e manter o equilíbrio das contas públicas.



Reforma tributária

Por 324 votos a favor, 123 contrários e três abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou em dezembro projeto de lei complementar que regulamenta a reforma. A proposta requeria maioria absoluta. Em seguida, os deputados derrubaram as mudanças do Senado por 328 contrários, 18 favoráveis (a manter as alterações) e sete abstenções.



O texto trata das regras de incidência do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA Dual), que se subdivide em dois tributos básicos sobre o consumo: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), em nível federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), em nível estadual/municipal.



Além disso, haverá o Imposto Seletivo (IS), o chamado "imposto do pecado", que é uma sobretaxa aplicada sobre determinados produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Esses novos impostos são uma unificação de cinco tributos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) atualmente existentes.



Os novos tributos foram aprovados em emenda constitucional promulgada no fim 2023. A transição para o novo modelo tributário será gradual, entre 2026 e 2033.



Mudanças positivas, mas no longo prazo



Para Enivalda Alves da Silva Pina, economista e coordenadora do curso de Administração de Empresas (EaD) da Faculdade Santa Marcelina, a aprovação da Reforma pode ser extremamente positiva para a economia brasileira.



"A Reforma Tributária tem o potencial de gerar impactos positivos significativos, principalmente ao simplificar o sistema e estimular investimentos. Ao unificar tributos sobre consumo, a reforma pode reduzir custos administrativos e melhorar a competitividade das empresas brasileiras no mercado global", argumentou.



Já Hulisses Dias, especialista em finanças e investimentos, lembra que as mudanças se estenderão por anos de transição e que 2025 será um ano de adaptações.



"A transição para a Reforma Tributária começará em 2026 e se estenderá até 2033. Portanto, 2025 será um ano de definições, em que as empresas e o governo estarão se preparando para as mudanças que entrarão em vigor no ano seguinte. Durante esse período, haverá discussões sobre a implementação dos novos impostos, como a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), além de ajustes nas alíquotas do ICMS e ISS, que serão gradualmente reduzidas até 2032", avalia.

Próximos anos podem ser marcados por mudanças econômicas EBC



Pacote de corte de gastos

Já o pacote de corte de gastos, proposto pelo governo no fim de novembro, visa a diminuir as contas públicas. O conjunto de medidas foi aprovado na Câmara dos Deputados com 348 votos favoráveis e 146 contrários.

Dois dias depois, em 20 de dezembro, o Senado aprovou o projeto, estabelecendo mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC). O placar foi de 42 a favor e 31 contrários. O texto segue para sanção presidencial.



Segundo especialistas consultados por O DIA, as mudanças terão impacto negativo para os trabalhadores.

As mudanças na regra de valorização do salário-mínimo, que podem reduzir seu crescimento, e a redução a abrangência do abono salarial estão no foco das críticas.



O aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem receber até R$ 5 mil pode ser considerado benéfico para os cidadãos, mas há necessidade de contrapartidas para evitar perdas do governo.



Recuperar a credibilidade internacional



Enivalda acredita que a mudança é fundamental para mostrar ao mundo que o Brasil irá cumprir com as suas obrigações fiscais.



"Um pacote de corte de gastos bem estruturado pode sinalizar ao mercado que o governo está comprometido com a responsabilidade fiscal. Isso pode resultar na valorização da moeda, redução do risco-país e atração de investimentos externos".



Para Hulisses, que segue a mesma linha, a aprovação é importante e deve acontecer da forma mais rápida possível:



"Dada a atual conjuntura, o pacote de corte de gastos deveria ser aprovado o quanto antes para recuperar a credibilidade fiscal e aliviar a curva de juros. No entanto, sabemos que a máquina pública é complexa e permeada por interesses diversos, o que torna a aprovação até o fim do ano um desafio significativo. Apesar disso, a necessidade de ajuste fiscal pode impulsionar esforços para superar os entraves políticos e avançar com as medidas."



Previsão do mercado nega projeções do governo



Segundo o Ministério da Fazenda, as medidas podem gerar uma economia de até R$ 108 bilhões entre 2025 e 2030.



O DIA procurou a XP Investimentos para entender como o mercado enxergava este pacote de mudanças. A empresa respondeu que, de acordo com as suas projeções, as medidas não terão o alcance esperado pelo governo.



"A medida estrutural mais importante é a regra do salário mínimo. Contudo, mesmo essa alteração não é suficiente para que despesas, como benefícios previdenciários, cresçam abaixo do teto de gastos. Além disso, há uma série de mudanças pequenas que alteram apenas o nível de gastos no curto prazo, sem modicar sua trajetória de crescimento. Mesmo com as novas regras, a sustentabilidade do arcabouço fiscal continuará desafiadora nos próximos anos", destaca a XP Investimentos.



O que esperar da Selic?



O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) aumentou a taxa básica de juros (Selic) de 11,25% para 12,25% ao ano em 11 de dezembro. A decisão vai na contramão de outros indicadores positivos da economia brasileira, como a alta na geração de empregos no Brasil, o aumento da expectativa do Produto Interno Bruto (PIB) nacional para este ano e o mais recente resultado do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), que recuou para 0,83% na primeira prévia de dezembro, após alta de 0,99% no mês de novembro.



"Isso influencia as decisões de consumo da população, além de impactar os investimentos das empresas, principalmente dos pequenos negócios", argumenta o presidente do Sebrae, Décio Lima.



A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) considera que o aumento é excessivo e representa mais um obstáculo para a atividade da indústria nacional. No entanto, a entidade reconhece que o patamar elevado da Selic reflete, em grande parte, o cenário atual de desconfiança com relação à trajetória da dívida pública.

Nova Selic pode afetar a produção industrial Marcello Casal Jr/Agência Brasil



PIB e inflação



De acordo com dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil, a estimativa da inflação, medida pelo IPCA, no acumulado dos próximos 12 meses é de 4,70%. Já nos últimos 12 meses, o boletim Focus aponta para 4,89%.



O Produto Interno Bruto, por outro lado, tem previsão de um crescimento de 2,4% pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). No entanto, esta estimativa varia muito ao longo do ano.



Um exemplo é o ano de 2024, que segundo o Boletim Focus divulgado em janeiro, a previsão de crescimento do PIB era 1,52%. A última previsão, no entanto, aponta para 3,42% de aumento.



Ministério do Trabalho busca homogeneidade



O índice de desemprego caiu nos últimos anos. No trimestre encerrado em novembro de 2022, o número era de 8,1%. Já no mesmo período, em 2023, a taxa era de 7,5%. No trimestre encerrado em outubro de 2024, o número chegou a 6,2%.



O DIA conversou com o Ministério de Trabalho e Emprego para entender se há uma perspectiva para reduzir ainda mais este índice no ano que vem.



A pasta do governo informou que não faz este tipo de projeção, mas que possui objetivos para 2025.



"Uma meta importante seria uma maior homogeneidade de situações regionais, e individuais – por sexo, por raça/etnia, por faixas etárias, mostrando que de fato as taxas de desocupação representam adequadamente a situação de todos", disse em nota.



A meta estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo 2024-2027 é de que o Brasil salte de 5,9 milhões (registrado em 2023) para 8,1 milhões o número de turistas estrangeiros que visitam o país, até 2027. A meta anual para 2024 é de 6,4 milhões e para 2025 de 6,9 milhões de turistas estrangeiros.



Em 2024, mais uma vez São Paulo foi o estado brasileiro mais visitado por turistas internacionais, enquanto o Rio de Janeiro ficou com a segunda posição. Números fornecidos pela Embratur mostram os seis destinos mais buscados:



1) São Paulo (2.038.548)

2) Rio de Janeiro (1.352.012)

3) Paraná (805.143)

4) Rio Grande do Sul (768.116)

5) Santa Catarina (415.751)

6) Bahia (125.199)

*Dados de janeiro a novembro de 2024



Expectativa para o Rio de Janeiro



"Vamos viver a melhor temporada de verão de todos os tempos do turismo do Rio de Janeiro. Isso é resultado de um trabalho conjunto de reconstrução da imagem do Rio, mas também de reerguer o Galeão. A Embratur trabalhou muito para atrair novos voos. A chegada massiva de chilenos, argentinos e uruguaios no Rio é resultado de nossa estratégia de promoção e atração de voos", diz o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.



- Oferta de assentos internacionais prevista Jan-Mar/25: 991 mil assentos

- Oferta de assentos internacionais Jan-Mar/19: 787 mil assentos

- Crescimento Jan-Mar/25 vs. Jan-Mar/19: +26% (+204 mil assentos)



Maiores crescimentos por país:



- Argentina: +51% (+106 mil assentos, total de 312 mil assentos em Jan-Mar/25)

- Chile: +89% (+83 mil assentos, total de 177 mil assentos em Jan-Mar/25)

- Uruguai: +101% (+21 mil assentos, total de 42 mil assentos em Jan-Mar/25)

- Portugal: +38% (+15 mil assentos, total de 38 mil assentos em Jan-Mar/25)

- Panamá: +54% (+14 mil assentos, total de 40 mil assentos em Jan-Mar/25)

Rio de Janeiro aguarda grande número de turistas em 2025 Pixabay



O que a alta do dólar muda no dia a dia?



O dólar apresentou um grande crescimento em comparação ao real no último ano. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, em dezembro de 2023, a moeda americana valia cerca de R$ 4,92.



Em dezembro deste ano, o dólar ultrapassou os R$ 6, atingindo um pico de R$ 6,90. Mas o que isto muda na sociedade?



Nesse sentido, Hulisses explicou que "o dano com certeza é o aumento dos preços, o que impulsiona a inflação". "Esse cenário pressiona ainda mais o orçamento das famílias de baixa renda. Por outro lado, um ponto positivo é que a alta do dólar beneficia as exportações, tornando os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional, o que pode ajudar a aumentar a receita de empresas exportadoras e impulsionar setores da economia que dependem do comércio exterior", salienta.



Sobre a famosa "cotação ideal", ele explica:



Dólar se valorizou na reta final do ano Pixabay