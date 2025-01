Ticket médio registrado nos shoppings foi de R$ 213,83, alta de 3,3% em relação ao ano passado - Divulgação

Ticket médio registrado nos shoppings foi de R$ 213,83, alta de 3,3% em relação ao ano passadoDivulgação

Publicado 02/01/2025 11:43

O índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), apontou que, na semana de 19 a 25 de dezembro de 2024, houve um crescimento de 5,5% nas vendas de Natal nos shopping centers do país, em comparação ao mesmo período de 2023 e acima do total do crescimento do varejo, de 3,4%, ainda de acordo com o índice.

No período, o comércio nos shoppings movimentou R$ 5,94 bilhões, o que é considerado o melhor Natal dos últimos 5 anos, desde a série histórica iniciada em 2019, quando os malls movimentaram R$ 5,5 bilhões.



O ticket médio registrado neste Natal foi de R$ 213,83, o que também representou um aumento de 3,3% em relação ao ano passado, quando o setor apresentou um valor médio de R$ 207,04. As lojas de rua registraram um ticket médio de R$ 109,47, o que significa um aumento de 2,7% frente ao ano anterior.



"Os resultados de vendas de Natal reforçam a importância estratégica dos shopping centers no cenário econômico, destacando sua capacidade de adaptação às novas demandas dos consumidores. O crescimento registrado neste período simbolicamente relevante para o varejo é um reflexo da confiança do público, da melhoria da renda das famílias e da baixa do desemprego, além da diversificação de ofertas e experiências disponíveis nos shoppings. Esse desempenho sólido contribui para o fortalecimento do setor e reafirma o papel fundamental dos shoppings na geração de oportunidades e no impulso à economia nacional. Seguimos otimistas com a continuidade desse caminho de desenvolvimento sustentável", afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce.