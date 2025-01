Calculadora ajuda a saber o valor do salário a ser pago aos empregados domésticos - MHDC/Divulgação

Publicado 02/01/2025 17:20

Com o reajuste do salário mínimo federal, todas as empregadas domésticas que recebem um salário, terão um aumento em relação ao ano passado, passando a receber R$ 1.518,00 desde esta quarta-feira, 1º. Para os trabalhadores que ganham menos que um salário mínimo, por terem uma jornada reduzida de trabalho, deve-se dar um aumento de 7,50%, que foi o aumento do salário mínimo.

Para os empregados que ganham mais de um salário mínimo e não estão nos estados que tem piso salarial, a sugestão da entidade Doméstica Legal é dar um aumento com o IPCA do ano passado, que até novembro estava acumulado em 4,29%, faltando ainda o IPCA do mês de dezembro que deve sair até o dia 10.

Com o aumento do salário mínimo federal, o patrão doméstico deve ficar atento as mudanças, reajustes e aumentos para não perder prazos e correr o risco de pagar multas. Para evitar erros a Doméstica Legal disponibiliza gratuitamente a calculadora de salário https://domesticalegal.com.br/calculadora-do-empregador/

Vale lembrar que os estados que possuem piso regional não adotam o salário mínimo federal, seguindo seus próprios valores determinados por legislação estadual. São eles: Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Vale ressaltar que atualmente o piso no estado do Rio de Janeiro é o salário mínimo federal, pois não tem aumento desde 2019.Nos demais estados o patrão doméstico deve reajustar o salário de sua empregada.

É importante destacar que nos estados que possuem piso regional se este for menor que o salário mínimo federal, prevalecerá o salário mais alto, ou seja, o valor deverá ser reajustado para R$ 1.518,00.

Como calcular o salário da empregada doméstica

O reajuste entrou em vigor na quarta-feira e será pago em fevereiro. E com a calculadora de salário gratuita da Doméstica Legal, o empregador consegue saber o custo efetivo total de um trabalhador doméstico de carteira assinada, calculando todos os encargos, tributos e benefícios que uma empregada doméstica tem direito.

Para saber o valor a ser pago basta preencher a calculadora com os seguintes dados e em seguida clicar em calcular: salário bruto; descontar vale-transporte (sim ou não); o valor diário do gasto com vale-transporte; quantos dias por semana a empregada trabalha; números de dependentes. O resultado será exibido em seis grupos (pagamento mensal, vale-transporte mensal, valor da guia do e-Social, provisão para o 13º salário, provisão de férias e custo efetivo total mensal).

“A calculadora facilita a vida do patrão evitando erros ao calcular o salário da empregada doméstica. Além do cálculo do salário, o patrão pode também saber o valor do e-Social e provisão para férias e 13º salário”, explica Mario Avelino, presidente da Doméstica Legal.