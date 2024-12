Pelo menos 1.207 vagas ofertadas são de estágio e Jovem Aprendiz - Reprodução

Publicado 30/12/2024 19:35

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 3.905 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos 1.207 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Na Região Metropolitana, estão concentradas 77,8% das vagas: são 589 chances de trabalho, entre as quais 169 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para estoquista, bombeiro hidráulico, auxiliar de limpeza, entre outras, com salários que variam de um a dois mínimos (R$1.412 a R$2.824).



Para quem tem experiência em gestão de recursos humanos, existem oportunidades na Barra da Tijuca, com salário que pode chegar a R$7.000. Na mesma região existem, ainda, boas opções para ampla concorrência, tais como para mecânico montador, mecânico eletricista, agente de segurança, cozinheiro, motorista de caminhão leve e muito mais. Os salários variam de dois a quatro mínimos (R$2.824 a R$ 5.648).



Na região do Médio Paraíba, há 17 oportunidades com salário médio de R$2.824 e exigência do Ensino Médio completo. Para quem tem experiência como recepcionista de hotel, existem oportunidades para Valença, com salários que chegam a R$4.236. Existem, ainda, boas chances para balconista e caixa de comércio.



Já na Região Serrana, a captação de vagas reuniu 151 posições em Teresópolis, entre as quais as de confeiteiro, jardineiro, soldador, pintor de edifícios, entre outras. A remuneração mais alta é de R$3.636, e é necessário ter experiência anterior.



A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho

SMTE

Às vésperas do Ano Novo, a Prefeitura do Rio divulga, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), 2.009 novas vagas de emprego. Nesta segunda-feira (30), estão disponíveis, entre as oportunidades, 108 vagas para quem quer trabalhar como atendente em lanchonetes espalhadas por diferentes bairros.

Nesta semana, também há duas vagas para motorista bilíngue. O candidato à vaga precisa ter 12 meses de experiência e Ensino Médio incompleto. Também estão sendo oferecidas vagas de gerente e subgerente de supermercado na Ilha do Governador e, para se candidatar, é necessário ter Ensino Médio completo e seis meses de experiência.



Há ainda vagas para operador de caixa (87); repositor de mercadoria (50); operador de supermercado (50); conferente de carga e descarga (20); pedreiro (24); promotor de vendas (10); atendente de cafeteria (20), e escalador predial (10), entre outros.



Também há oportunidades de estágio para quem está cursando Farmácia (10); Administração (10); Ciências Contábeis (9); Pedagogia (6); Gastronomia (6); Publicidade e Propaganda (6); Direito (5); Engenharia (4); Psicologia (3); Engenharia de Produção (2); Turismo (2); Tecnologia de Informação (2), além de Técnico em Informática (2) e Técnico em Eletrônica (1), em diversos bairros.



Há também 586 oportunidades para pessoas com deficiência. Entre as vagas, 28 são para atendente de loja; 13 para costureira; 12 para auxiliar administrativo; 10 para coordenador de mídia, e 5 para mecânico de manutenção de bicicletas, entre outras.

Interessados em cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem fazer isso pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTERJ

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.139 oportunidades de estágio, sendo 548 para o ensino superior.

Em Barra Mansa, são 48 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (26), Arquitetura e Urbanismo (5), Construção Civil (11), Contabilidade (3), Direito (1), Elétrica-Eletrônica (1) e Marketing (1).

Em Campos, há 17 vagas nos setores de Administração (13), Elétrica-Eletrônica (1), Enfermagem (1), Farmácia (1) e Pedagogia (1).

Em Duque de Caxias, são 28 oportunidades em Administração (6), Arquitetura e Urbanismo (12), Construção Civil (8), Marketing (1) e Pedagogia (1).

Em Macaé, há 16 vagas nas áreas de Administração (9), Comunicação (1), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (1), Pedagogia (1), Produção Mecânica (1) e Química (1).

Em Niterói, são 40 oportunidades nos setores de Administração (18), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Direito (3), Elétrica-Eletrônica (3), Informática (2), Letras (1), Meio Ambiente (5), Pedagogia (3) e Produção Mecânica (2).

Em Nova Friburgo, há 8 vagas em Administração (3), Construção Civil (1), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (2).

Em Nova Iguaçu, são quatro oportunidades em Administração (2), Construção Civil (1) e Enfermagem (1).

Em Petrópolis, há 25 vagas nas áreas de Administração (14), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (2), Construção Civil (2), Direito (2), Informática (1) e Pedagogia (3).

Em Resende, são 17 oportunidades nos setores de Administração (7), Comunicação (3), Contabilidade (1), Direito (1), Engenharia de Produção (4), Marketing (1).

No Rio de Janeiro, são 445 vagas em Administração (210), Arquitetura e Urbanismo (4), Biblioteca (1), Comércio Exterior (7), Comunicação (9), Construção Civil (18), Contabilidade (23), Design (4), Direito (45), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (3), Engenharia Ambiental (7), Engenharia de Produção (4), Esportes (2), Fisioterapia (1), Gastronomia (3), Geomática (1), Informática (16), Letras (4), Marketing (8), Meio Ambiente (3), Nutrição (3), Pedagogia (47), Produção Mecânica (8), Psicologia (8), Química (1) e Turismo/Lazer (3).

Em Teresópolis, há uma oportunidade em Arquitetura e Urbanismo. Já em Três Rios, são três oportunidades em Administração (3).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 591 vagas.

Em Barra Mansa, são sete vagas para Aprendiz, 10 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Campos, são sete oportunidades para Aprendiz, 10 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são 10 vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração.

Em Macaé, são 30 oportunidades para Aprendiz, 10 para Ensino Médio e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Niterói, são 16 vagas para Aprendiz, 20 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Segurança.

Em Nova Friburgo, são sete oportunidades para Aprendiz e duas para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, são 10 vagas para Aprendiz e cinco para Ensino Médio.

Em Petrópolis, são 16 oportunidades para Aprendiz e oito para Ensino Médio.

Em Resende, são quatro vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Em Rio de Janeiro, são 215 oportunidades para Aprendiz, 16 para Técnico em Administração, 10 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, seis para Técnico em Indústria, duas para Técnico em Informática, quatro para Técnico em Mecânica, três para Técnico em Odontologia, uma para Técnico em Segurança e uma para Técnico em Telecomunicações.

Em Três Rios, são duas vagas para Ensino Médio.