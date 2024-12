Levantamento do Sebrae mostra quais os negócios mais procurados por quem quer empreender - Reprodução

Levantamento do Sebrae mostra quais os negócios mais procurados por quem quer empreenderReprodução

Publicado 25/12/2024 05:00

Corretor de imóveis, designer gráfico, distribuidora de bebidas e escritório de consultoria foram alguns dos modelos de negócio mais requisitados em 2024. É o que mostra um levantamento feito pelo Sebrae de acordo com as atividades mais procuradas no portal da instituição. Os dados apontam para uma tendência de profissionais liberais, com investimentos de baixo custo, mas com possibilidade de alta rentabilidade, além da disponibilidade de trabalhar em horários diversos e em ambientes remotos. Em paralelo, ainda há espaço para negócios tradicionais de comercialização de produtos que tem vendas "garantidas", como é o caso das distribuidoras de bebidas.



Somando à lista dos dez modelos de negócios, mais de 146 mil pesquisas foram contabilizadas até outubro deste ano. Em primeiro, está a atividade de corretor de imóveis (40 mil acessos), com mais do que o dobro do que o segundo lugar, que ficou com designer gráfico (18 mil). As distribuidoras de bebidas ficaram em terceiro (16 mil).



Confira as 10 ideias de negócios mais procuradas (entre janeiro e outubro de 2024):

1. Corretor de imóveis (40 mil acessos)

2. Designer gráfico (18 mil)

3. Distribuidora de bebidas (16 mil)

4. Escritório de consultoria (15 mil)

5. Fábrica de produtos de chocolate (12 mil)

6. Loja de cosméticos e perfumaria (11 mil)

7. Papelaria (10 mil)

8. Imobiliária (10 mil)

9. Pet shop (7 mil)

10. Agência de viagens (7 mil)



O gerente de Gestão de Soluções do Sebrae, Eduardo Curado, comenta que o sucesso dos negócios procurados ou já abertos neste ano dependem fundamentalmente de um bom planejamento.