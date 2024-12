Acordo permitirá a ampliação da oferta de cursos de qualificação profissional - Divulgação

Acordo permitirá a ampliação da oferta de cursos de qualificação profissionalDivulgação

Publicado 19/12/2024 18:55

A oferta de 200 mil vagas gratuitas em qualificações profissionais numa ampla gama de setores. É o que prevê o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre Ministério do Trabalho e Emprego, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O acordo tem vigência até 2027 e abarca a qualificação profissional com foco na promoção da empregabilidade. Estão na lista áreas como alimentos e bebidas, automação e mecatrônica, automotiva, construção civil, edificações e instalações, eletroeletrônica, energia, gestão, gráficas e mídias impressas e digitais, logística, madeira e mobiliário, meio ambiente, metalmecânica, soldagem, mineração, química, refrigeração e climatização, tecnologia da informação, têxtil, vestuário e confecção.



As ações tem como principal objetivo contribuir para o aumento da probabilidade de obtenção de emprego, para a garantia do trabalho decente e da ampliação da participação em processos de geração de oportunidade de trabalho e renda, inclusão social, redução da pobreza, combate à discriminação e diminuição da vulnerabilidade das populações.