Inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros começam no dia 15 de janeiro - CBRJ/Divulgação

Inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros começam no dia 15 de janeiroCBRJ/Divulgação

Publicado 18/12/2024 11:14

O governo do Estado abriu um novo concurso público com 50 vagas para oficial combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Os aprovados ingressarão como cadetes na Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II (ABMDP II) ainda em 2025.



Os vencimentos brutos iniciais são de cerca de R$ 4.200 para os cadetes. Ao fim do Curso de Formação de Oficiais, que tem duração de quatro anos, o aspirante passa a receber aproximadamente R$ 10.300 brutos.



Para participar, é preciso ter entre 18 e 32 anos, Ensino Médio completo e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As inscrições estarão abertas de 15 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025. A prova, realizada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), está prevista para 22 de fevereiro.



O exame, de caráter classificatório e eliminatório, contará com 80 questões objetivas de Língua Portuguesa/Literatura; Língua Estrangeira; Matemática; Geografia; Biologia; Física; Química; História e Redação. A seleção também conta com teste de aptidão física, exame de saúde e documental.