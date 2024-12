Curso gratuito busca preparar empreendedores para a abertura de negócios - Reprodução

Curso gratuito busca preparar empreendedores para a abertura de negóciosReprodução

17/12/2024

O Empreenda.Rio — curso gratuito promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda em parceria com a Agência Besouro, e voltado para quem tem ou deseja abrir o seu próprio negócio — já está com inscrições abertas. A primeira turma de 2025 começa no dia 13 de janeiro.



Além de aulas de marketing e de gestão financeira, os alunos vão aprender como fazer plano de negócios. E todos contarão ainda com mentoria de três meses, na qual poderão tirar dúvidas e resolver problemas do dia a dia dos seus pequenos negócios. Nesta terça-feira, alunos que concluíram o curso agora em dezembro receberão seus diplomas, às 18h, em uma cerimônia no Centro da cidade.