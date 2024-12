Candidatos devem acessar os links para o processo seletivo do Grupo Trigo - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Candidatos devem acessar os links para o processo seletivo do Grupo TrigoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 18/12/2024 12:17

O Grupo Trigo — dono das marcas China In Box, Spoleto, Koni, LeBonTon, Gendai, Pizzaria Spoleto, ASA Açaí, 2V Deli & Conveniência e Gurumê - está com oportunidades de emprego. São 32 vagas no Rio de Janeiro e Volta Redonda, que inclui cargos de jovem aprendiz, estágio de produção, sushimans, assistente

de departamento pessoal, aprendiz de cumim, entre outras.



As oportunidades para as áreas operacionais possuem salário compatível com o mercado, além de benefícios, como plano de saúde/odontológico, Omni (benefício que oferece subsídio de remédios prescritos), vale transporte com desconto de 6%, alimentação no local, Wellhub, auxílio creche - para mulheres com filhos de até 5 anos - e trilha de crescimento. As demais vagas ainda garantem vale alimentação/refeição e PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Para os estagiários, além dos benefícios, há bolsa-auxílio e participação em um programa que estimula o desenvolvimento de lideranças.



Todas as vagas são inclusivas, além de algumas serem exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As ações voltadas para a inclusão, integração e desenvolvimento fazem parte de um objetivo maior, que é incluir um número — acima da cota instituída pelo governo — de pessoas com deficiência em todo o Grupo.



Abaixo, as oportunidades de emprego:





Escritório Grupo Trigo – Rio de Janeiro



- Chef Corporativo - Pesquisa e Desenvolvimento



- Redator para Mídias de Performance