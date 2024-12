Todos os cursos são oferecidos no formato on-line - Divulgação

Todos os cursos são oferecidos no formato on-lineDivulgação

Publicado 23/12/2024 16:49

O período de recesso escolar pode ser um bom momento para se especializar em uma área ou adquirir e atualizar conhecimentos. Por isso, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) está oferecendo 18 cursos on-line, totalmente gratuitos, com direito a certificado. As oportunidades são para diversas áreas e os cursos são voltados a profissionais que querem se especializar ou adicionar conhecimento à sua formação acadêmica.



Para participar, basta acessar o site, realizar a inscrição e começar a estudar. Confira a lista de cursos:





Área de Educação

- voltado a gestores, professores e outros profissionais da área da educação interessados em conhecer conceitos e aplicações do ensino híbrido “Blended“. O curso possibilita conhecer os tipos de ensino híbrido, organizar um processo de ensino híbrido, objetos de aprendizagem que podem compor o ensino híbrido, além de conceitos e aspectos operacionais de um processo de ensino híbrido.Carga Horária: 8 horasInformações e inscrições: clique aqui - voltado a professores, produtores de conteúdos que utilizam vídeos ou qualquer pessoa que tenha interesse em produzir vídeos de boa qualidade. O curso mostra, de uma maneira rápida, alguns aspectos que podem ajudar os professores e outros interessados na produção de vídeos educativos; usando para isso uma trilha de aprendizagem autoinstrucional composta por videoaulas, quizzes e leituras de materiais de apoio.Carga Horária: 2 horasInformações e inscrições: clique aqui - voltado a professores e outros profissionais que tenham interesse em atuar com processos de Educação a Distância. O curso busca desenvolver algumas competências que são necessárias ao processo de Tutoria em EAD no ensino superior. Essas competências são fundamentais para que profissionais da Educação Superior que atual com o ensino a distância possam acompanhar os alunos sejam como professores ou tutores durante seus processos de ensino-aprendizagem.Carga Horária: 40 horasInformações e inscrições: clique aqui - o curso apresenta os conceitos fundamentais do ensino por competências, orientando acerca do uso dos conceitos Competência e Objetivos de Aprendizagem.Carga Horária: 2 horasInformações e inscrições: clique aqui -o curso discute algumas diferenças fundamentais entre o Ensino a Distância e o Ensino Remoto Emergencial, investigando por que alguns participantes não abrem suas câmeras durante as videoconferências, discutindo algumas medidas que podem motivá-los a abrirem as câmeras e consequentemente melhorar o processo de comunicação.Carga Horária: 8 horasInformações e inscrições: clique aqui - Entenda como um fluxo de caixa e os demonstrativos que deles se originam são fundamentais para que um gestor possa avaliar corretamente o andamento dos seus negócios.Carga horária: 4 horasInformações e inscrições: clique aqui - O curso de finanças sustentáveis é voltado a um público diversificado interessado em combinar princípios financeiros com práticas ambientalmente responsáveis e socialmente conscientes.Carga horária: 4 horasInformações e inscrições: clique aqui - o mercado financeiro no Brasil passou por diversas mudanças importantes, e este curso introdutório ao Mercado de Capitais tem como principal meta eliminar as dúvidas que limitam o acesso de todos ao mercado de investimento em ações.Carga horária: 8 horasInformações e inscrições: clique aqui - conheça os principais títulos públicos federais ofertados pelo Tesouro Direto, entenda como esses papéis remuneram e os riscos para o investidor, identificar as situações que direcionam na escolha do título mais apropriado e conheça conceitos e aspectos operacionais de como aplicar no tesouro direto.Carga horária: 4 horasInformações e inscrições: clique aqui - o curso aborda temas sobre a Lei Complementar nº 123, de 2006, que estabelece normas gerais relativas às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.Carga horária: 4 horasInformações e inscrições: clique aqui A Inteligência Emocional na formação de líderes - o objetivo é ensinar o que significa ser emocionalmente inteligente, relacionar a inteligência emocional com diferentes tipos de liderança, identificar os comportamentos de líderes de sucesso, dentre outros.Carga horária: 4hInformações e inscrições: clique aqui Autogestão de carreira - entenda a importância de um projeto de carreira e como se motivar para isso. Como fazer a gestão da carreira individual e também da carreira organizacional.Carga horária: 6 horasInformações e inscrições: clique aqui