Unidade fica localizada na Rua José Joaquim Seabra, na Lagoa - Divulgação / Coordcom/UFRJ

Unidade fica localizada na Rua José Joaquim Seabra, na LagoaDivulgação / Coordcom/UFRJ

Publicado 22/12/2024 15:33 | Atualizado 22/12/2024 15:37

Rio - O Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAp-UFRJ) divulgou, nesta sexta-feira (20), que o sorteio público para a admissão de novos alunos em 2025 deve acontecer no dia 10 de janeiro. O colégio também informou que o cronograma atualizado será lançado em breve.

No último dia 13, o CAp-UFRJ anulou o sorteamento por conta de um erro no processo de cadastramento , que afetou candidatos não sorteados para as vagas destinadas às ações afirmativas. Esses estudantes não foram incluídos nas vagas de ampla concorrência, conforme havia sido indicado no momento da inscrição.

"Importante justificar que é de responsabilidade da instituição corrigir seus próprios atos, quando percebidas inconsistências em seus processos. Portanto, tal decisão se faz urgente e necessária", ressaltou a instituição.

O colégio ressaltou que todos os candidatos já inscritos nas modalidades de ampla concorrência (AC1, AC3, AC6 e AC), assim como os candidatos inscritos e não sorteados nas modalidades de ação afirmativa (PPIR3, CS3, PCDR1, PPIR1, CS1, PPIR6, PPIP6, PCDR6, PCDP, EP, PPIR, PPIP e CS) estarão aptos a concorrer ao novo sorteio, transmitido por meio do canal no Youtube do CAp-UFRJ.

As vagas contemplam estudantes da Educação Infantil 2, Educação Infantil 3, 1° ano do Ensino Fundamental, 6º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio.