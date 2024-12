Entre as oportunidades de emprego da semana no Rio, ao menos 800 são para PCD - Reprodução

Entre as oportunidades de emprego da semana no Rio, ao menos 800 são para PCD Reprodução

Publicado 23/12/2024 18:11 | Atualizado 23/12/2024 18:13

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 3.300 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais.

Setrab



O Rio de Janeiro começa a semana do Natal com a oferta de 1.046 oportunidades de emprego nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A maioria das vagas (768) está localizada na Região Metropolitana, onde há chances para analista de recursos humanos, com salários de três a quatro mínimos (R$ R$ 4.236 até R$ 5.648). Também nessa região, existem 10 vagas com remuneração de até R$ 5.648 para as funções de mecânico eletricista e mecânico montador, no Centro e em Anchieta, respectivamente. Todas elas requerem experiência e o Ensino Fundamental. Já para pessoas com deficiência (PcD), são 152 oportunidades tais como recepcionista, estoquista, bombeiro hidráulico e atendente de lanchonete.No Médio Paraíba, foram captadas nove vagas com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.824), tais como balconista, auxiliar de estoque, empregado doméstico e caixa de comércio, todas no município de Valença. Na região Serrana, as 269 oportunidades de trabalho, concentradas na cidade de Teresópolis, sobretudo no bairro de Várzea. Algumas, como as de ajudante de motorista, auxiliar de limpeza, confeiteiro, expedidor de mercadorias e pintor de edifícios, não exigem escolaridade; outras, como as de balconista de crediário, fiscal de loja, operador de caixa e motorista de caminhão, requerem o Ensino Médio completo.De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 62% das vagas captadas são do setor de Serviços e 38% do comércio. Por nível de escolaridade exigida, 59,4% das oportunidades oferecidas esta semana pedem que os candidatos tenham o Ensino Médio completo e 24,3%, o Ensino Fundamental completo. Quanto aos salários oferecidos, 47,6% das vagas oferecem até dois salários mínimos (R$ 2.824) e 37,2% até um mínimo (R$ 1.412). Experiência anterior na função é exigida por 74,1% das vagas.É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas disponíveis, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/