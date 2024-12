Entre os cursos de férias oferecidos pelo Senac RJ, há opções na área de gastronomia - Senac RJ/Divulgação

Entre os cursos de férias oferecidos pelo Senac RJ, há opções na área de gastronomiaSenac RJ/Divulgação

Publicado 26/12/2024 05:00

O Senac RJ está com inscrições abertas para mais de 700 vagas em cursos de férias em diversas unidades do estado. De curta duração e com valores acessíveis, as aulas serão oferecidas nos meses de janeiro, fevereiro e março. O objetivo é que os estudantes aproveitem o verão para se qualificarem profissionalmente e melhorarem o currículo, ou mesmo para aprender um novo hobby e adquirir novos conhecimentos.

Há opções nas áreas de Gastronomia, Saúde e Bem Estar, Comunicação, Tecnologia, Beleza, Fotografia, entre outras, nas unidades Botafogo, Copacabana, Faculdade Senac RJ (Centro do Rio), Madureira, Bonsucesso, Barra da Tijuca, Campo Grande, Nova Iguaçu, Cabo Frio, Rio das Ostras e Teresópolis.



Na unidade Botafogo, as opções são Aprenda a Desenhar, o workshop Estratégias de Mídias Sociais, Primeiros Socorros, Informática Fundamental, e Excel. Em Copacabana, estão abertas inscrições para Técnicas de Maquiagem.



No Faculdade Senac RJ, que fica na rua Santa Luzia, na Cinelândia, serão oferecidos os cursos de Camareira - Técnicas de Limpeza e Arrumação, Recepção de Hotéis: Operação e Procedimentos, o workshop Inteligência Artificial Sem Mistério, o curso Inteligência Artificial - Muito Além Do Prompt, Excel e Excel Avançado.



Em Madureira, estão abertas as inscrições para Quentinha de Milhões e, em Bonsucesso, Alongamento de Cílios, Técnicas de Maquiagem, Depilação, Ventosaterapia e Moxabustão, Modelagem e costura para iniciantes, Workshop de Inteligência Artificial, Informática Fundamental, Excel e Excel Avançado.



Na Barra da Tijuca, estão sendo oferecidos os cursos Fotografia e filmagem com Drone, Pães Variados Lucro Diferenciado, Auriculoterapia e Informática Fundamental. Já no Senac RJ de Campo Grande, há vagas em Técnicas de Maquiagem, Excel, Informática Fundamental, Primeiros Socorros e Design de Sobrancelhas.



Em Nova Iguaçu, os cursos são Alongamento de Cílios, Fotografia e Filmagem com Drone, Excel, Informática Fundamental, Alongamento de Cílios, Design de Sobrancelhas, Técnicas de Maquiagem, Depilação, Excel Avançado, Primeiros Socorros, Reflexologia Podal, Ventosaterapia e Moxabustão e Análise de Dados com Power BI.



Já em Cabo Frio, há cursos de Alongamento de Cílios, Técnicas para Taifeiro Offshore e Informática Fundamental. Em Rio das Ostras, além de Alongamento de Cílios e Técnicas de Taifeiro Offshore, também há cursos de Preparo de Massas Frescas e Recheadas e Excel. Em Teresópolis, os cursos são Alongamento de Cílios e Design de Sobrancelhas.