Interessados em estagiar na Eneva devem se inscrever entre os dias 8 e 10 de janeiro - Reprodução

Interessados em estagiar na Eneva devem se inscrever entre os dias 8 e 10 de janeiroReprodução

Publicado 02/01/2025 13:18

A Eneva, operadora privada de gás natural, está com vagas abertas para o seu Programa de Estágio 2025, oferecendo oportunidades no Rio de Janeiro. A empresa busca integrar estudantes ao seu ambiente dinâmico, proporcionando uma experiência única de aprendizado e desenvolvimento profissional. As inscrições estarão abertas entre os dias 8 e 10.



“Nosso programa de estágio é uma extensão do compromisso da Eneva em formar profissionais capacitados para o futuro do setor de energia. Buscamos oferecer um ambiente de trabalho inclusivo, onde os estagiários são valorizados e contribuem diretamente para os resultados da companhia”, destaca Mariana Brito, coordenadora de atração da Eneva.



O programa oferece bolsa-auxílio competitiva, plano de saúde e odontológico, vale-refeição e transporte, seguro de vida, Gympass, Programa de Qualidade de Vida e uma jornada de desenvolvimento.



Os candidatos devem ter disponibilidade para uma carga horária de 6 horas diárias e residir no Rio de Janeiro. Após as inscrições, os candidatos serão avaliados por meio de testes, dinâmicas de grupo e entrevistas individuais. As oportunidades são para alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Engenharia, Geologia, Direito e Relações Internacionais.