Ocyan aceitará inscrições até o dia 15 - Divulgação

Ocyan aceitará inscrições até o dia 15Divulgação

Publicado 02/01/2025 16:08

A Ocyan, empresa de serviços no setor de petróleo e gás, está com 300 vagas abertas para a área de manutenção e serviços offshore (MSO). As oportunidades são para profissionais de diversos níveis de escolaridade, com contratos permanentes para atuar em plataformas ou na Base Operacional em Macaé.

As inscrições estão abertas até o dia 15 e podem ser realizadas por meio do site da companhia. As vagas disponíveis possuem previsibilidade de contratação até fevereiro 2025 e incluem funções como Técnico em Segurança do Trabalho, Almoxarife Offshore, Caldeireiro Escalador NI, Eletricista Força e Controle, Supervisor de Escalada N3, Hidrojatista, Pintor Industrial, Soldador TIG-ER, entre outras. Há opções para profissionais de nível médio, técnico e superior, com salários e benefícios compatíveis com o mercado.