Jucerja fechou o balanço do número de empresas abertas no Estado em 2024Divulgação

Publicado 06/01/2025 15:37

O ano de 2024 foi um marco para a economia fluminense, com um recorde histórico de abertura de empresas. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrou um total de 76.036 novos negócios, maior número nos 216 anos de existência da autarquia. A marca representa um aumento de 5,5% em relação ao número atingido em 2023, quando foi computado um total de 72.062 empresas abertas, e de 4,3% em relação ao antigo recorde, batido em 2021, com 72.894 novos negócios.

O número total de 2024 foi atingido após a Jucerja registrar a abertura de 5.712 empresas em dezembro, segunda melhor marca da história em todos os meses de dezembro. Em 2024, seis meses alcançaram recordes de novos negócios no estado: janeiro (5.528), abril (7.035), junho (6.597), julho (7.315), setembro (6.651) e outubro (6.755).

Das 5.712 empresas abertas em dezembro, 5.175 são referentes a constituições. Também estão incluídas 451 aberturas de filiais e 86 inscrições de transferências. Entre os municípios que mais abriram empresas estão o Rio de Janeiro, com 36.655; Niterói, com 5.245; Duque de Caxias, com 2.882; São Gonçalo, com 2.421; e Nova Iguaçu, com 2.162.

Além do recorde de empresas abertas, a Jucerja alcançou outra importante marca em 2024: concluiu a adesão dos 92 municípios fluminenses ao alvará automatizado. Com a ferramenta, o empresário recebe o CNPJ, o contrato social, a inscrição estadual e os alvarás do Município, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e do Inea, logo após o registro do ato, desburocratizando e agilizando os processos.

Em 2025, a Junta Comercial vai investir em novas tecnologias para incentivar ainda mais os empreendedores fluminenses. Já estão em desenvolvimento os projetos para implementar a inteligência artificial nas análises de registros empresariais, com o objetivo de acelerar processos e dirimir erros de cadastro, e o atendimento via Whatsapp, para auxiliar os usuários nas viabilidades municipais, quando da constituição de empresas.

Também está prevista a implementação do Regin 2.0, em parceria com o Sebrae, em mais nove municípios. O sistema integra os órgãos públicos responsáveis pelo registro mercantil, facilitando e agilizando os processos de abertura e alteração de empresas, além de oferecer indicadores segmentados aos municípios, auxiliando na tomada de decisões estratégicas sobre a formalização de negócios e criação de empregos. Até o momento três municípios contam com a ferramenta: Mesquita, Valença e Seropédica.