Pelo menos 1.787 vagas ofertadas são de estágio e Jovem Aprendiz Reprodução

Publicado 06/01/2025 18:17

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 3.895 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos 1.787 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab

O governo do Estado está divulgando, esta semana, 541 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda.

Na Região Metropolitana, são 588 chances de trabalho, entre as quais 169 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, entre outras, com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824). Para o PcD que tenha experiência em gestão de RH, existem oportunidades com salários que chegam a R$ 7.000, na Barra da Tijuca, com ensino Superior completo.

Na mesma região existem, ainda, boas opções para ampla concorrência, tais como 50 vagas para atendente de telemarketing, 20 para motorista de ônibus, 40 para operador de vendas , 15 para operador de caixa. Há também vagas para babá, fiscal de loja, pedreiro, mecânico, localizadas em Jacarepaguá, Centro e Anchieta, que exigem o Ensino fundamental completo e experiência. O salário pode chegar a R$ 5.648.

Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 26 oportunidades com salário médio de R$ 2.824, com experiência. Para quem já trabalhou como balconista de lanchonete, existem três oportunidades para Volta Redonda, com salários que chegam a R$ 2.824. Existem, ainda, boas chances para auxiliar de estoque e repositor de mercadorias.

Já na Região Serrana, a captação de vagas reuniu 21 posições em Teresópolis, entre as quais as de atendente de lojas, auxiliar de cozinha, fiscal de loja, operador de vendas, entre outras. A remuneração média é de R$ 2.824, e é necessário ter experiência anterior.

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho

SMTE

A Prefeitura do Rio divulga, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), 1.501 novas vagas de emprego.

Estão disponíveis 272 oportunidades para quem quer trabalhar como atendente de loja ou supermercado, em diferentes bairros da cidade. Há também 198 oportunidades para atendentes de lanchonete. Não é exigida experiência, mas o candidato deve estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Para operadores de caixa, são 66 vagas. O interessado precisa ter, em boa parte das oportunidades oferecidas, seis meses de experiência e Ensino Médio completo.

E há ainda 443 vagas de emprego para pessoas com deficiência. Entre elas, uma para programador, no Centro, e três para operador de vídeo, no Engenho da Rainha. Na lista, há também uma vaga para analista ambiental. Para esta última, é preciso ter Ensino Superior e seis meses de experiência. O candidato precisará fazer algumas viagens, mas trabalhará em home office.

Interessados em cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar, pela internet, o link https://bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTERJ

MetrôRio

O MetrôRio iniciou, no dia 2 de janeiro, o Programa Jovem Aprendiz 2025. As oportunidades são exclusivas para jovens mulheres cis e trans que estão em busca do primeiro emprego. São oferecidas 15 vagas, e as selecionadas terão a possibilidade de fazer um curso de eletricista industrial no Senai, em Benfica, com duração de dois anos.

As interessadas devem ter entre 18 e 21 anos, Ensino Médio Completo, disponibilidade para atuar no período da manhã (das 8h ao meio-dia), não estar participando de outro programa de Jovem Aprendiz e não ter realizado o mesmo curso no Senai. Também é necessário apresentar RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, título de eleitor e estar com o comprovante de escolaridade em dia.

Entre os benefícios estão, assistência médica e odontológica, tíquete de refeição e alimentação, cesta de Natal, seguro de vida, vale-transporte, auxílio creche e academia.

As inscrições devem ser feitas no site: vagas.com.br/v2702246

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.139 oportunidades de estágio, sendo 548 para o ensino superior.

Em Barra Mansa, são 27 oportunidades distribuídas nas áreas de Administração (16), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (2), Contabilidade (5), Direito (1), Elétrica-Eletrônica (1) e Marketing (1).

Em Campos, há nove oportunidades em Administração (6), Elétrica-Eletrônica (1) e Enfermagem (1).

Em Duque de Caxias, são oito vagas distribuídas nos setores de Administração (2), Comunicação (1), Contabilidade (1), Direito (1), Informática (1), Marketing (1) e Moda (1).

Em Macaé, há 14 oportunidades em Administração (10), Comunicação (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (1) e Gastronomia (1).

Em Niterói, são 28 vagas nas áreas de Administração (15), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Direito (2), Elétrica-Eletrônica (3), Informática (2), Letras (1) e Produção Mecânica (2).

Em Nova Friburgo, há três vagas em Administração (1), Construção Civil (1) e Informática (1).

Em Nova Iguaçu, são cinco oportunidades em Administração (2), Construção Civil (1), Farmácia (1) e Informática (1).

Em Petrópolis, há 15 vagas distribuídas nas áreas de Administração (12), Arquitetura e Urbanismo (1) e Direito (2).

Em Resende, são 16 oportunidades nos setores de Administração (7), Comunicação (2), Contabilidade (1), Direito (1), Engenharia de Produção (2), Marketing (1) e Produção Mecânica (2).

No Rio de Janeiro, há 346 vagas nas áreas de Administração (135), Arquitetura e Urbanismo (2), Arquivologia (1), Biblioteca (1), Biologia (1), Comércio Exterior (2), Comunicação (8), Construção Civil (21), Contabilidade (20), Design (7), Direito (53), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (9), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (4), Fisioterapia (1), Gastronomia (3), Geomática (1), Informática (14), Letras (4), Marketing (6), Nutrição (6), Pedagogia (32), Produção Mecânica (7), Psicologia (1), Química (1) e Turismo/Lazer (2).

Em Teresópolis, há apenas uma vaga em Arquitetura e Urbanismo. Já em Três Rios, são três vagas distribuídas nas áreas de Administração (2), Engenharia de Produção (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 564 vagas.

Em Barra Mansa, são nove vagas para Aprendiz, 10 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Campos, são cinco oportunidades para Aprendiz, 11 para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são 22 vagas para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e duas para Técnico em Administração.

Em Macaé, são 39 oportunidades para Aprendiz, 10 para Ensino Médio e uma para Técnico em Enfermagem.

Em Niterói, são 15 vagas para Aprendiz, 23 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Segurança.

Em Nova Friburgo, são sete oportunidades para Aprendiz e três para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, são 13 vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio e uma para Técnico em Segurança.

Em Petrópolis, são 19 oportunidades para Aprendiz, sete para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Resende, são quatro vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, são 261 oportunidades para Aprendiz, 40 para Ensino Médio, 18 para Técnico em Administração, sete para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Enfermagem, seis para Técnico em Indústria, duas para Técnico em Informática, duas para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Segurança e duas para Técnico em Telecomunicações.

Em Três Rios, são duas vagas para Aprendiz.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 734 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (86), ciências contábeis (37) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 88 vagas.





As vagas para contratação CLT somam 16 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (9) e superior (6).



Para se candidatar, basta acessar o site: Há chances para estágio no Ensino Médio, são 54 no total e também duas vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 45 vagas. Sendo técnico em administração (25) e técnico em eletrônica (11). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.As vagas para contratação CLT somam 16 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (9) e superior (6).Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br . Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( contato@mudes.org.br ), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Supermercados Mundial

O Supermercados Mundial anuncia a abertura de 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades são para funções operacionais em diversas unidades da rede, localizadas nas zonas Norte, Sul e Oeste do Rio de Janeiro. Não é exigida experiência prévia para as vagas.

A empresa oferece salário inicial de R$ 1.700,00, além de benefícios como assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição no local, cartão farmácia e convênio com o SESC.



Candidatos interessados devem enviar currículo e laudo médico para o WhatsApp (21) 96439-9263.