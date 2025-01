UVA oferece cursos gratuitos no formato on-line - Universidade Veiga de Almeida

Publicado 06/01/2025 14:16

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) vai oferecer 29 minicursos gratuitos de férias. As aulas começam nesta terça-feira, 7, e vão até o dia 31. As capacitações serão abertas ao público externo e realizadas de forma on-line, com certificação para todas as atividades concluídas. As vagas são limitadas.

“Nosso objetivo é promover aprendizado contínuo e conexões valiosas por meio de temas inovadores e relevantes para o crescimento acadêmico e profissional. A ideia é preparar tanto o estudante que ainda vai ingressar no ensino superior quanto quem já está na graduação e precisa de uma orientação de carreira”, explica Davino Pontual, Diretor de Mercado da UVA.

Os estudantes poderão ter acesso a conteúdos sobre tendências e tecnologias, sustentabilidade, inovação, educação, comunicação e negócios. Entre os assuntos abordados nos cursos estão inteligência artificial, gestão de projetos, ferramentas digitais, práticas sustentáveis, empreendedorismo e marketing.