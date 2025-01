Estudo do CDLRio e do SindilojasRio mostrou o impacto dos feriados no faturamento do comércio fluminense - Divulgação

Estudo do CDLRio e do SindilojasRio mostrou o impacto dos feriados no faturamento do comércio fluminenseDivulgação

Publicado 07/01/2025 11:12 | Atualizado 07/01/2025 14:11

Com dez feriados nacionais em 2025, dos quais três cairão no domingo, um no sábado, seis em dias úteis com possibilidade de prolongamento – o chamado “enforcamento” -, o comércio varejista fluminense pode deixar de vender mais de R$ 2 bilhões no ano. É o que mostra estudo do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio).

Retirando do cálculo 52 domingos do ano, o faturamento diário do comércio fluminense atinge em média R$ 1,42 bilhão, sendo a cidade do Rio de Janeiro responsável praticamente pela metade, R$ 700 milhões. No caso dos feriados, esses valores corresponderiam às perdas diárias de vendas do varejo, caso os comerciantes não abrissem seus estabelecimentos.

Além dos feriados nacionais, o Rio de Janeiro tem os municipais e estaduais e os dias de ponto facultativo. No total a paralisação do trabalho pode chegar a 20 dias ou mais no ano, dependendo quando caem durante a semana e se os órgãos públicos não vierem a funcionar.

“Os feriados são importantes para a sociedade. O excesso é que preocupa. Loja fechada implica perda de receita e menor volume no caixa. Não fossem os acordos coletivos, vendas on-line e abertura nos feriados, as perdas de faturamento poderiam ser ainda maiores”, diz Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio.

“É preciso levar em conta que o excesso de feriados prejudica a atividade do comércio, freando a circulação de mercadorias e o giro do dinheiro e dos negócios. Afeta notadamente o lojista de rua, o de menor porte. Estes são mais sensíveis aos efeitos dos finais de semana e feriados porque já não abrem aos domingos, normalmente. Nos feriados os gastos das famílias misturam-se com os de lazer ou recreação. Assim, os apelos para os consumidores viajarem, passearem e buscarem outros divertimentos são maiores, ” conclui Gonçalves.