Além de descontos, a renegociação prevê parcelamento do débito em até 73 vezes - Reprodução

Além de descontos, a renegociação prevê parcelamento do débito em até 73 vezesReprodução

Publicado 07/01/2025 12:24

Clientes do Itaú Unibanco podem começar o ano com as contas em dia. O banco realiza em janeiro uma campanha de renegociação com descontos que podem chegar até 96%, de forma que as pessoas que estão com algum atraso de pagamento possam se organizar financeiramente e iniciar o novo ano com mais folego no orçamento, dado o período de contas extras, como IPTU e IPVA, além das contas recorrentes.

O banco apresenta soluções que se encaixam em diferentes necessidades. Além dos descontos, há a possibilidade de parcelamento em até 73 vezes — de acordo com o tipo de dívida e atraso de cada cliente.

A iniciativa vai ao encontro dos dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) de novembro, apontando que o número de famílias reportando dívidas em atraso chegou ao patamar de 29,4%, alta de 0,4% em relação a novembro do ano passado (2023). Nesse sentido, o Itaú pretende dar fôlego para que as pessoas consigam se reestabelecer financeiramente.

Para oferecer mais comodidade e facilidade, o Itaú disponibiliza o canal para renegociação também via WhatsApp (um dos aplicativos mais usados pelos brasileiros), em que é possível renegociar dívidas e antecipar parcelas de empréstimos, em atraso ou não, por meio do número (11) 4004-4828 (conta comercial verificada pelo WhatsApp).

Além disso, a renegociação está disponível em todos os outros canais do banco, como o app do Itaú, o site (em caso de esquecimento da senha eletrônica ou conta inativa) e os canais tradicionais de atendimento ou ainda, nas agências em todo o Brasil.