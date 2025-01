Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 09/01/2025 10:43

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil cumprirá "rigorosamente" o arcabouço fiscal. Em entrevista à Rádio Eldorado nesta quinta-feira, 9, ele disse que o País irá crescer economicamente neste ano, mas citou preocupação com a taxa de juros.

"Acredito que o Brasil vai crescer. Aliás, já cresceu no ano que foi encerrado 2024", comentou, citando os índices de desemprego e a evolução no setor industrial. "Tivemos um bom ano. E o ano que vem 2025? O ano que vem, qual é a preocupação? Os juros. Porque realmente a taxa de juros freia um pouco a economia", afirmou o vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Mesmo com tal preocupação, o vice-presidente se mostrou otimista e disse que, em 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro deve crescer mais de 4%. "Isso ajuda bastante", comentou. "Vamos trabalhar mais, mas o Brasil vai crescer", reforçou.