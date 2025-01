O IPCA em 2024 foi o mais elevado desde 2022, quando ficou em 5,79% - Agência Brasil

Publicado 10/01/2025 11:54

A alta de 0,52% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em dezembro de 2024 foi o resultado mais brando para o mês desde 2018, quando subiu 0,15%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em dezembro de 2023, a taxa tinha sido de 0,56%.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses arrefeceu após três meses seguidos de aceleração, passando de 4,87% em novembro de 2024 para 4,83% em dezembro de 2024.

Ou seja, a inflação estourou a meta perseguida pelo Banco Central, que era de 3,0% em 2024, com teto de tolerância de 4,50%.

O IPCA em 2024 foi o mais elevado desde 2022, quando ficou em 5,79%. Em 2023, a inflação foi de 4,62%.

Difusão

O índice de difusão do IPCA, que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 58% em novembro para 69% em dezembro, segundo o IBGE.

"A inflação em dezembro foi mais espalhada do que em novembro. Houve mais subitens que tiveram altas de preços em dezembro", confirmou André Almeida, técnico do Sistema de Índices de Preços do IBGE.

O índice de difusão em dezembro foi o mais alto desde maio de 2022, quando ficou em 72%.

A difusão de itens alimentícios passou de 65% em novembro para 69% em dezembro. Durante que a difusão de itens não alimentícios saiu de 52% em novembro para 69% em dezembro.