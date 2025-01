Pequenos negócios foram os principais responsáveis pela criação de empregos em novembro - Reprodução/Sebrae

Publicado 14/01/2025 08:21

Os pequenos negócios responderam, em novembro de 2024, por quase a totalidade dos empregos formais criados no país. Segundo levantamento do Sebrae feito a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), as micro e pequenas empresas (MPE) e os microempreendedores individuais (MEI) geraram 102,6 mil vagas de emprego, o que corresponde a 96% das 106,6 mil criadas no conjunto da economia nesse mês.



No acumulado dos 11 meses do ano passado (janeiro a novembro), os dados mostram que as micro e pequenas empresas criaram 65% dos 2,2 milhões de postos de trabalho formais no Brasil, ou seja, cerca de 1,4 milhão de empregos.



Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, as micro e pequenas empresas são as grandes responsáveis pela geração de emprego e renda e mais uma vez deram provas da sua importância para a economia brasileira.

"Durante todo o ano de 2024, os pequenos negócios foram os grandes campeões na geração de emprego e renda no país. Esses resultados foram alcançados devido às políticas econômicas do governo Lula que protegem a economia dos pequenos negócios. O país apresenta hoje uma taxa de desemprego na ordem de 6,1%, a menor dos últimos 12 anos", afirma.

"Economia é comportamento. E hoje o bom momento da economia estimula o consumo e quem ganha são os pequenos negócios", complementa Décio Lima.