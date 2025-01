Assaí Atacadista abriu as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Academia Assaí Bons Negócios - Divulgação / Assaí Atacadista

Publicado 30/01/2025 11:33

O Assaí Atacadista está com cerca de 200 vagas abertas para atuação em suas lojas no Rio de Janeiro. As oportunidades são para a capital, além das cidades de Araruama, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio Claro e São Gonçalo.



Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. Entre as principais oportunidades oferecidas, estão vagas para o cargo de operador de loja e operador de caixa.



Os candidatos devem ter mais de 18 anos, Ensino Médio Completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).



A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o País.