Inscrições para o concurso da Secretaria de Fazenda vão até o dia 28 de fevereiro - Sefaz-RJ/Divulgação

Inscrições para o concurso da Secretaria de Fazenda vão até o dia 28 de fevereiroSefaz-RJ/Divulgação

Publicado 31/01/2025 11:15

O governado do Estado anunciou nesta sexta-feira, 31, os editais de dois concursos públicos da Secretaria de Fazenda, com oferta de 195 vagas para os cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Analista em Finanças Públicas. As inscrições serão abertas a partir das 10h do dia 7 de fevereiro.



Ambos os cargos exigem nível superior em qualquer área. Serão 73 vagas para preenchimento, das quais 45 para auditor fiscal e 28 para analista em Finanças Públicas, e o restante para formação de cadastro de reserva. O vencimento básico do cargo de auditor é de R$ 5.387,39. Eles têm direito ainda ao prêmio de produtividade fiscal no valor de R$ 22.043,55, totalizando R$ 27.430,94. Já para os analistas, o salário-base é de R$ 6.788,13, podendo ser acrescido da Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA), cujo valor máximo corresponde a 50% do valor do vencimento-base (R$ 3.394,06), e do Adicional de Qualificação (AQ).



Os interessados em participar têm até as 18 horas do dia 28 de fevereiro para se inscrever, mediante preenchimento de formulário no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do processo seletivo.



A taxa de inscrição é de R$ 252 para auditor fiscal da Receita Estadual e de R$ 222 para analista de Finanças Públicas. A seleção será composta por provas objetivas e discursivas, a serem aplicadas no dia 27 de abril para analista e em 3 e 4 de maio para auditor.