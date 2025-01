Evento dará dicas sobre estratégias de marketing - Reprodução

Publicado 31/01/2025 17:27

Segundo o Panorama de Marketing e Vendas da RD Station, no ano passado 36% das equipes de marketing não tiveram uma definição clara das metas a serem alcançadas, o que impacta diretamente no crescimento dos negócios. Para os times que continuam com dificuldades de construir uma estratégia para esse ano e também para quem quer impulsionar ainda mais suas ações, acontece na quinta-feira, 6 de fevereiro, o evento Imersão em Planejamento, on-line e gratuito.

O evento, marcado para as 14h, reunirá grandes nomes do mercado para compartilhar insights e estratégias práticas para impulsionar o crescimento de negócios em 2025. Com uma programação dividida em quatro blocos temáticos, a Imersão abordará desde o planejamento estratégico para geração de demanda, até as tendências mais recentes para marketing e vendas, incluindo o uso da inteligência artificial.

Os participantes terão acesso a temas relevantes para o mercado como:

- Planejamento para gerar demanda;

- Estratégias para aumentar sua geração de Leads Qualificados e alimentar o funil de vendas;

- Como aproveitar oportunidades de vendas;

- Acelere suas conversões com automações e gatilhos inteligentes;

- Planeje vendas para o ano todo;

- Conquiste mais clientes com mensagens personalizadas e conversas assertivas;

- Tendências 2025 para Marketing e Vendas;

- Como usar IA e estratégias multicanal para estar à frente.

Entre os palestrantes confirmados estão Beatriz Guarezi, Founder da Bits do Brands; Marcelo Germano, Founder da EAG; Dafna Blaschkauer, executiva global, autora e palestrante; Diana Rodrigues, CMO da TOTVS e Renato Camargo, VP de Clientes na Pague Menos, entre outros especialistas que compartilharão suas experiências e cases de sucesso.