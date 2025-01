Águas do Rio oferece 70 vagas no programa Jovem Aprendiz - Ministério da Economia/Divulgação

Águas do Rio oferece 70 vagas no programa Jovem AprendizMinistério da Economia/Divulgação

Publicado 30/01/2025 17:45

A Águas do Rio abriu inscrições para o seu programa de Jovem Aprendiz, que oferece formação acadêmica de um ano e meio em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), além de experiência prática na concessionária. São mais de 70 vagas são destinadas preferencialmente a jovens negros, entre 18 e 22 anos, moradores de comunidades, com Ensino Médio completo. Para os jovens do sexo masculino, é exigido o certificado de reservista. As inscrições ficam abertas até segunda-feira, 3.

As vagas são para o setor administrativo, com salário de R$ 1.123,18, além de benefícios como vale refeição, vale transporte, seguro de vida e plano de saúde e odontológico. Quem ocupar os novos cargos vai trabalhar seis horas por dia, completando 30 horas semanais. Um dia na semana o candidato será encaminhado ao Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) para aprendizado teórico.