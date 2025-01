Aulas dos cursos da plataforma Rio On são fruto de uma parceria com o Senac RJ - Divulgação

Aulas dos cursos da plataforma Rio On são fruto de uma parceria com o Senac RJDivulgação

Publicado 30/01/2025 11:47

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMTC) está com inscrições abertas para mais de 800 vagas em cursos gratuitos pela internet. As aulas começam no dia 1º de fevereiro e a carga horária vai de 8 a 60 horas no total.

A iniciativa é fruto de uma parceria com o Senac RJ. Entre os cursos disponíveis estão Marketing Digital para fortalecer o próprio negócio, Excel avançado, Design de Games, e Desenvolvimento de Banco de Dados.Para a inscrição, é preciso ter mais de 16 anos, ser morador da cidade do Rio de Janeiro e acessar a Plataforma Rio On, no site https://rioon.rio.br/ . Quem não tiver acesso à internet pode se inscrever em uma das Naves do Conhecimento nos seguintes endereços:Endereços:- Santa Cruz: Rua Barão de Loreto, s/nº.- Triagem: Rua Bérgamo, 320, Bairro Carioca.- Vila Aliança: Rua Antenor Corrêa, 1.- Irajá: Praça Nossa Senhora da Apresentação.- Madureira: Parque de Madureira Mestre Monarco.- Padre Miguel: Av. Marechal Marciano esquina com Rua do Açafrão, s/nº.- Penha: Rua Santa Engrácia, Praça Santa Emiliana.- Engenhão: Rua Arquias Cordeiro, nº 1.516.- Nova Brasília: Praça do Terço, ao lado do CineCarioca, Complexo do Alemão.- Realengo: Parque Jornalista Susana Naspolini, Rua General Raposo.- Pavuna: Parque Pavuna, Rua Marechal Guilherme, nº 134.- Campo Grande: Av. Cesário de Melo, 6.851, Inhoaíba, Parque Oeste.- Sepetiba: Rua Trotadores Frederico, Ciep Deputado Ulysses Guimarães.- Paciência: Rua Março Antônio Dias, s/nº, Ciep Dr. Nelson Hungria.- Jardim Palmares: Rua Cabo Saulo Vasconcelos, s/nº, Ciep Major Manuel Gomes Archer, Jardim Palmares.